La Fiera busca mantener su racha positiva ante los Gallos Blancos

Esté sábado, el León recibe a los Gallos Blancos del Querétaro a las 17:00 horas en juego de la jornada 7 del Apertura 2025 de la Liga MX.

La Fiera llega a este encuentro con dos partidos seguidos sin perder, ganó al Necaxa (0-1) y empató ante el Pachuca (1-1), con estos resultados suman 7 unidades y ocupan el noveno lugar en la General.

Por otro lado, Querétaro está en la penúltima posición con solo 4 puntos, solo ha ganado al San Luis (3-2) en la jornada 6.

Ambas escuadras necesitan de los tres puntos para no rezagarse en la tabla general.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El juego podrá verse por Tubi.