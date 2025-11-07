La FIFA establece récord Guinness

SALE.- El personal de la FIFA ha establecido un nuevo Récord Guinness al reunir a jugadores de la mayor cantidad de nacionalidades que jamás hayan compartido el mismo campo.

El partido, organizado en Marruecos, contó con la participación de 69 empleados de la FIFA de igual número de países, cada uno de los cuales jugó al menos diez minutos.

Los jugadores expresaron que el duelo —que incluyó un carrusel de sustituciones— capturó el espíritu del futbol, que pertenece a todos en todas partes. La FIFA cuenta con más de 200 países miembro y distribuye fondos a federaciones en todo el mundo.

Hombres y mujeres rotaron constantemente dentro y fuera del campo, asegurando que el juego cumpliera con los criterios de inclusión. Pasaportes de todo el mundo alineaban la mesa del árbitro, subrayando el mensaje de los organizadores de que el deporte más popular del mundo no conoce fronteras.

El récord supera la marca anterior establecida en 2019 por el grupo con sede en el Reino Unido, Equal Playing Field.

El partido tuvo lugar en Rabat, donde la FIFA está estableciendo un nuevo centro regional antes de la Copa del Mundo de 2030, que será coorganizada por España, Portugal y Marruecos. Marruecos ya ha construido o renovado varios estadios y está ampliando sus redes de transporte, hoteles y otras infraestructuras mientras se prepara para el torneo.