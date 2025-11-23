La ilusión de Álvaro Fidalgo al ver la camiseta del Tricolor

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 23 (EL UNIVERSAL).- El 2026 será un año muy especial para la Selección Mexicana, que luego de una larga espera debutará en la Copa del Mundo de la FIFA, en una edición en la que será coanfitrión con Estados Unidos y Canadá.

Con la cancha del Estadio Azteca como fortaleza, el equipo de Javier Aguirre buscará sacudirse las críticas y mostrar su mejor versión para alcanzar una participación histórica.

La edición del año siguiente podría ser muy especial para Álvaro Fidalgo, atacante español del América, quien estaría por cumplir todos los requisitos para sumarse al Tricolor tras finalizar su naturalización, hecho que ha generado gran ilusión en la afición azulcrema.

Una muestra de esto se dio recientemente en un evento de la marca que viste al equipo mexicano, en el que estuvieron Henry Martín y Fidalgo, quien regaló uno de los momentos más virales gracias a un aficionado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí