Lamar Jackson lesionado de su pulgar derecho

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OWINGS MILLS, Maryland.- Las lesiones de Lamar Jackson a veces están envueltas en incertidumbre. Esta no.

El dos veces Jugador Más Valioso de la NFL se lastimó el pulgar en la derrota del domingo por 36-10 ante Buffalo, y el entrenador Jesse Minter ya indicó que irá a la lista de lesionados. Minter comentó el lunes por la noche que Jackson aún no se había sometido a una cirugía, pero está claro que estará fuera por un tiempo, y los Ravens se quedan mirando al abismo.

"Creo que el mensaje es que vamos a jugar. Tenemos a un montón de muchachos que son jugadores de fútbol americano realmente, realmente buenos, capaces de jugar. La fórmula que sientes al jugar un partido puede cambiar un poco, en cuanto a cómo necesitas ganar", afirmó Minter.

La lesión de Jackson podría tener repercusiones más existenciales para esta era del fútbol americano de los Ravens. Solo le queda un año de contrato, con un enorme impacto previsto en el tope salarial, y esta es la cuarta vez en las últimas seis temporadas que las lesiones lo han limitado de manera significativa. Recién regresaba tras una ausencia de tres partidos por un esguince de tobillo, y en la primera jugada ofensiva de Baltimore contra los Bills, la mano de Jackson golpeó a un defensivo al completar el movimiento de su lanzamiento.

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Nadie sabe cómo podría verse el futuro de Jackson en Baltimore una vez que esté sano. Por ahora, los Ravens enfrentan una cuesta arriba al menos durante las próximas semanas.

"Cuando pierdes a un tipo como Lamar, es un poco que cada fase hace un poco más. Es poder jugar una defensa realmente buena, poder quizá hacer una jugada o robar una jugada en equipos especiales, quizá un estilo diferente de ofensiva", señaló Minter.