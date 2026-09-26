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Lanza Eury Pérez joya de pitcheo, un solo hit

Por AP

Septiembre 26, 2026 03:00 a.m.
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Lanza Eury Pérez joya de pitcheo, un solo hit
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      MIAMI.- El dominicano Eury Pérez lanzó un juego de un solo hit para la apenas 11.ª blanqueada con juego completo en las Grandes Ligas esta temporada, y los Marlins de Miami vencieron la noche del viernes por 3-0 a los Bravos de Atlanta, ya clasificados a los playoffs.

      Pérez (8-11), un derecho de 23 años, permitió su único hit cuando Sean Murphy conectó un sencillo al jardín izquierdo con un sinker al primer lanzamiento para abrir la sexta entrada.

      Pérez ponchó a ocho y dio una base por bolas, realizando 105 lanzamientos para su primer juego completo en 68 aperturas en las Grandes Ligas. Pérez llegó con marca de 0-3 y efectividad de 9.76 en seis aperturas de por vida contra los Bravos.

      El total de blanqueadas de la MLB este año es una menos que el del año pasado. Las únicas temporadas con menos fueron de 1871 a 1873. Pérez lanzó el 21.º juego completo.

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      El dominicano Heriberto Hernández impulsó una carrera con un sencillo, y Conine conectó un jonrón ante el colombiano Didier Fuentes en una octava entrada de dos carreras.

      Antes del juego, se guardó un breve momento de silencio por el exlanzador cubano de los Marlins José Fernández, en el 10.º aniversario de la muerte del dos veces All-Star en un accidente de navegación.

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