Hamilton asusta en Silverstone

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El séptuple campeón del mundo inglés Lewis Hamilton (Ferrari), el 'hombre récord' de la Fórmula Uno, dominó de forma espectacular la primera jornada del Gran Premio de Gran Bretaña, el noveno del Mundial, en el circuito de Silverstone (Inglaterra); en el que encabezó todas las tablas de tiempos y donde este sábado arrancará primero en la prueba sprint, prevista a un tercio de la distancia de la carrera dominical.

Hamilton, de 41 años, brilló hace tres domingos en Barcelona, donde, al ganar por séptima vez en Montmeló, logró su primera victoria desde que pilota para Ferrari, elevando a 106 su propio récord histórico en la categoría reina. Este viernes, confirmó su excelente estado de forma, con un coche rojo que vuelve a apuntar alto; en la pista en la que posee otra de sus innumerables plusmarcas: la de victorias en un mismo Gran Premio. Nueve, en total.

Sir Lewis, que el domingo podría poner patas arriba su 'patio casero' si logra una décima victoria en el circuito que albergó, en 1950, la primera carrera de toda la historia de la Fórmula Uno, lideró el único libre para el cuarto de los seis fines de semana del año con formato sprint. Eso, horas antes de dominar la 'mini calificación', en cuya decisiva tercera ronda (SQ3) cubrió, con el neumático blando, los 5.891 metros de la legendaria pista inglesa en un minuto, 28 segundos y 376 milésimas, once menos que el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del Mundial, que arrancará desde la segunda plaza.

El espectacular y excéntrico campeón de Stevenage y Antonelli, con 19 años el líder más joven de todos los tiempos, arrancarán una fila por delante de la que ocuparán el cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que acabó a 321 milésimas de Hamilton, y el otro Ferrari, el del monegasco Charles Leclerc (Ferrari). Cuarto, a 327 milésimas de su compañero.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) arrancarán decimoquinto y vigésimo primero, respectivamente, en una prueba que el argentino Franco Colapinto (Alpine) afrontará desde la decimocuarta plaza y el mexicano Sergio Pérez (Cadillac) desde la decimonovena.

Desde la tercera hilera arrancarán los ingleses George Russell (Mercedes) -ganador el pasado domingo en Austria y segundo en el Mundial, a 40 puntos de los 171 con los que comanda su compañero- y Lando Norris (McLaren), defensor del título y que partirá este sábado desde el sexto puesto; en una prueba prevista a un tercio de la carrera dominical; es decir: 17 vueltas, para cubrir algo más de cien kilómetros.

Por la mañana, Hamilton -tercero en la general, a 46 puntos de Antonelli, que, pase lo que pase, llegará líder a Spa-Francorchamps, sede del siguiente Gran Premio, el de Bélgica- había dominado el único ensayo del fin de semana. En el que todos rodaron con neumático duro durante la primera media hora, no se instaló el medio hasta a falta de quince minutos; y se marcaron las vueltas rápidas al final, con el blando; que Alonso -que festejó dos de sus 32 victorias (2006 y 2011) en la F1 en esta pista- había instalado mucho antes, con un deficiente AMR26 que, en estos momentos es el peor coche de la parrilla.

Hamilton (1:29.260) ya había mejorado en dos décimas a Kimi en un ensayo en el que Leclerc había sido tercero, pero a seis décimas de su vecino de garajes.

Sainz -que en 2022 logró, en la cuna de la categoría reina, la primera de sus cuatro victorias en la F1- y Alonso marcaron el decimoquinto y el vigésimo tiempo, respectivamente.

El madrileño, a dos segundos y cuatro décimas; el de Oviedo, a tres segundos y siete décimas. En una sesión que Colapinto acabó undécimo, a un segundo y siete décimas; y 'Checo', decimonoveno, a 2.9 segundos.

Como era de esperar, Alonso y el mexicano de Cadillac quedaron eliminados en la primera ronda (SQ1) dominada por Ferrari, en la que Hamilton (1:29.273) marcó el mejor tiempo, mejorando en 107 milésimas a Leclerc.

Colapinto, que pasó ronda con el decimoquinto, y Carlos -con nuevo motor y alerón delantero en su FW48-, que se había salvado por una sola centésima, con el decimosexto, cayeron en la segunda instancia. En la que el astro británico fue el primero en bajar del minuto, 29 segundos; y en la que Antonelli se quedó a 99 milésimas, con el segundo crono.

Feliz ante su entusiasta afición, Hamilton hizo pleno este viernes, liderando todas las tablas y firmando la 'mini pole' con la que apuntará al triunfo en el cuarto sprint de la temporada -Russell ganó los de China y Canadá; Norris se anotó el de Miami-. Una prueba en la que, como es habitual, puntuarán los ocho primeros: el ganador se lleva ocho puntos; el segundo, siete; el tercero, seis; y así, sucesivamente, hasta el octavo, que sumará uno.

El australiano Oscar Piastri -que durante el único ensayo perdió el control de su McLaren en Becketts, la decimotercera de las 18 curvas de la pista de Northamptonshire- y el francés Isack Hadjar (Red Bull), octavo en parrilla, saldrán desde la cuarta fila; y desde la quinta lo harán los dos pilotos de RB: el neozelandés Liam Lawson y el sueco-británico Arvid Lindblad.