Se incendia vivienda en privada de Pozos

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Un incendio en una vivienda de Villa de Pozos, en una privada residencial, causó alarma entre los vecinos aunque afortundamente no se registraron tragedias humanas, aunque las llamas ocasionaron daños materiales considerables.

Fue la mañana de este jueves que se reportó un incendio en una vivienda de la privada Zibari, ubicada en el municipio de Villa de Pozos, por lo que personal del Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil Municipal se desplazó al lugar para prestar la ayuda correspondiente.

A su llegada los socorristas procedieron a prestar ayuda y se identificó que el incendio inició en el área de lavado, ubicada en la parte trasera de la vivienda y aparentemente la causa fue un corto circuito, aunque también se especulaba acumulación de gas en la secadora.

El fuego causó daños tanto en la lavadora y la secadora, pero por suerte las llamas no se extendieron en otras áreas de la casa y los moradores de la vivienda pudieron ponerse a salvo sin que resultaran lesionados.

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Al encontrar el origen del siniestro, los socorristas pudieron controlar el siniestro en poco tiempo y así se pudieron evitar mayores daños, realizándose una inspección para evitar que la situación se repitiera en un futuro, reduciendo riesgos para los habitantes de la zona.

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