Confirman asesinato de periodista en Veracruz; hay 8 detenidos

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La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz confirmó este viernes que la periodista Roxana Guzmán, directora de Pulso Informativo, fue asesinada e informó que ocho personas fueron detenidas por su probable responsabilidad en el homicidio.

En un comunicado difundido en sus redes sociales, la dependencia dio a conocer que las pruebas periciales permitieron determinar que los restos hallados el pasado 25 de junio en un rancho de la comunidad Emiliano Zapata, en el municipio de Moloacán, corresponden a la comunicadora.

La Fiscalía General del Estado informó que ocho personas fueron detenidas por su probable responsabilidad en el homicidio de Roxana Guzmán, lo que representa un avance en las investigaciones del caso.

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