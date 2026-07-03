Confirman asesinato de periodista en Veracruz; hay 8 detenidos
La Fiscalía General del Estado infomró que los restos fueron hallados en la comunidad Emiliano Zapata
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La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz confirmó este viernes que la periodista Roxana Guzmán, directora de Pulso Informativo, fue asesinada e informó que ocho personas fueron detenidas por su probable responsabilidad en el homicidio.
En un comunicado difundido en sus redes sociales, la dependencia dio a conocer que las pruebas periciales permitieron determinar que los restos hallados el pasado 25 de junio en un rancho de la comunidad Emiliano Zapata, en el municipio de Moloacán, corresponden a la comunicadora.
La Fiscalía General del Estado informó que ocho personas fueron detenidas por su probable responsabilidad en el homicidio de Roxana Guzmán, lo que representa un avance en las investigaciones del caso.
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