Mundial 2026: Los países ya clasificados para octavos de final

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El Mundial 2026 está a nada de conocer sus llaves definitivas de octavos de final, a falta solo de la jornada de 16avos de este viernes 3 de julio.

El torneo de 48 equipos ya cuenta con un total de 28 países eliminados, entre ellos grandes candidatos como Alemania, Uruguay, Países Bajos y Croacia.

Hasta el día de hoy, ya se han metido a Octavos de final las siguientes selecciones: Brasil, Paraguay, Canadá, Marruecos, Noruega, Francia, México, Inglaterra, Bélgica, Estados Unidos, España, Portugal y Suiza.

Octavos de final confirmados del Mundial 2026

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· Paraguay vs. Francia – Sábado 4 de julio en el estadio de Philadelphia.

· Canadá vs. Marruecos – Sábado 4 de julio en el estadio de Houston.

· Brasil vs. Noruega – Domingo 5 de julio en el estadio de Nueva Jersey.

· México vs. Inglaterra – Domingo 5 de julio en el estadio Ciudad de México.

· Portugal vs. España – Lunes 6 de julio en el estadio de Dallas.

· Estados Unidos vs. Bélgica – Lunes 6 de julio en el estadio de Seattle.

· Ganador 16avos de final 14 vs. Ganador 16avos de final 16 – Martes 7 de julio en el estadio de Atlanta.

· Suiza vs. Ganador 16avos de final 15 – Martes 7 de julio en el estadio de Vancouver.

Los tres lugares que faltan por definirse saldrán de los duelos de: Egipto vs Australia (12:00 pm) y Argentina vs Cabo Verde (4:00 pm), el ganador de ambos partidos se enfrentarán entre sí.

Equipos pendientes y próximos partidos

Mientras que Suiza espera rival de la llave de Colombia y Ghana, que se juega hoy a las 7:30 de la noche, tiempo del centro de México.