Lidera Aaron Nola victoria de los Filis

FILADELFIA.- Aaron Nola llevó un juego perfecto hasta la sexta entrada, se colocó en el segundo lugar en la lista de ponches históricos de Filadelfia y demostró que podría tener algún valor en la postemporada para los campeones del Este de la Liga Nacional, los Filis, en una victoria 3-1 sobre los Mellizos de Minnesota el viernes por la noche.

Nola (5-10) permitió dos hits y ponchó a nueve sin dar bases por bolas en ocho entradas.

Lanzó a pesar de lesiones en el tobillo y las costillas y luchó contra la inconsistencia cuando ha estado sano en lo que ha sido fácilmente su peor temporada desde que debutó con los Filis en 2015. Nola ha hecho 16 aperturas en postemporada en las últimas tres temporadas con Filadelfia, pero no fue nombrado como uno de los tres abridores programados en la Serie Divisional de la Liga Nacional de la próxima semana.

El manager de los Filis, Rob Thomson, dijo antes del juego del viernes que consideraría usar a Nola desde el bullpen en los playoffs.

Nola nunca ha hecho una aparición como relevista en 285 apariciones de temporada regular.

Nola ponchó a Edouard Julien para terminar la quinta entrada para lelgar a 1.872 ponches en su carrera, colocándose segundo detrás del miembro del Salón de la Fama Steve Carlton en la lista histórica de la franquicia. Rompió un empate con el miembro del Salón de la Fama Robin Roberts.

El lanzador derecho no permitió un corredor en base hasta que el boricua Christian Vázquez conectó un jonrón solitario en la sexta para poner la pizarra 2-1.

El panameño Edmundo Sosa, quien conectó tres de los ocho jonrones récord del equipo de Filadelfia el miércoles, agregó un cuadrangular solitario contra el abridor de los Mellizos, Joe Ryan, en la quinta.

Alec Bohm tuvo un elevado de sacrificio en la primera y Brandon Marsh pegó un doble productor en la sexta.

Por los Mellizos, el puertorriqueño Christian Vázquez bateó de 3-2 con una carrera anotada y una producida.