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Lidera Europa la Copa Laver de tenis

Carlos Alcaraz y Jakub Mensik ganan en dobles para tomar ventaja ante el Equipo Mundial

Por AP

Septiembre 26, 2026 03:00 a.m.
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Lidera Europa la Copa Laver de tenis
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      LONDrES.- Carlos Alcaraz y su compañero de dobles Jakub Mensik le dieron al Equipo Europa una ventaja de 3-1 sobre el Equipo Mundial tras la jornada inaugural del viernes de la Copa Laver.

      Alcaraz y Mensik vencieron a Alexander Bublik y Taylor Fritz por 6-4, 6-4 en el último partido del día en el O2 Arena.

      Rafael Jódar rompió el empate 1-1 tras la sesión diurna al derrotar a Bublik por 6-2, 6-3 en el partido nocturno de individuales.

      En la sesión diurna, Brandon Nakashima aprovechó al máximo su debut en la Copa Laver al vencer a Mensik por 6-1, 3-6, 10-7.

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      Nakashima, 16to del ranking, fue una incorporación de última hora al equipo de Andre Agassi a raíz de la baja de Ben Shelton, el subcampeón del Abierto de Estados Unidos, la semana pasada.

      En el partido inaugural del evento, Casper Ruud derrotó a Francisco Cerúndolo por 6-7 (4), 6-4, 10-8 para darle a Europa una ventaja temprana.

      Se disputan cuatro partidos por día en el evento de tres días.

      Las victorias valen un punto el viernes, dos puntos el sábado y tres puntos el domingo. El primer equipo que sume 13 gana el evento.

      Europa ha ganado la Copa Laver cinco veces, mientras que el Equipo Mundial obtuvo su tercer título en la edición del año pasado de este evento al estilo de la Copa Ryder de golf.

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