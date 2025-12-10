logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

EXITOSOS

Fotogalería

EXITOSOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Liga MX arranca el 9 de enero y cambia Liguilla por el Mundial

FMF revela calendario del Clausura 2026 y ajustes por el Mundial.

Por El Universal

Diciembre 10, 2025 07:27 a.m.
A
Liga MX arranca el 9 de enero y cambia Liguilla por el Mundial

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) confirmó este martes la fecha de arranque del torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Mikel Arriola, comisionado de la Femexfut, detalló el calendario del próximo semestre, programado previo al Mundial 2026.

El torneo iniciará el 9 de enero y tendrá tres jornadas dobles: la Jornada 2 (13 y 14 de enero), Jornada 9 (3 y 4 de marzo) y Jornada 16 (22 y 23 de abril).

LEA TAMBIÉN

Gráfico | Definen fechas y horarios de la gran final de Liga MX

Toluca y América van por título del futbol mexicano

La Liguilla, que se jugará sin Play-in y sin seleccionados nacionales, comenzará con los Cuartos de Final los días 2, 3, 9 y 10 de mayo.
Las Semifinales serán 13, 14, 16 y 17 de mayo; la final de ida se disputará el 21 de mayo y la vuelta el 24 de mayo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Los seleccionados nacionales que clasifiquen a Liguilla serán liberados el 30 de abril. Tras una semana de descanso, deberán reportar el 4 de mayo con Javier Aguirre, técnico del Tricolor.

Calendarización de la Concacaf Champions Cup

  • Eliminatoria: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24 y 25 de febrero

  • Octavos (ida y vuelta): 10, 11, 12, 17, 18 y 19 de marzo

  • Cuartos (ida y vuelta): 7, 8, 9, 14, 15 y 16 de abril

  • Semifinales (ida y vuelta): 28, 29 y 30 de abril; 5, 6 y 7 de mayo

  • Final: 31 de mayo

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Liga MX arranca el 9 de enero y cambia Liguilla por el Mundial
Liga MX arranca el 9 de enero y cambia Liguilla por el Mundial

Liga MX arranca el 9 de enero y cambia Liguilla por el Mundial

SLP

El Universal

FMF revela calendario del Clausura 2026 y ajustes por el Mundial.

Helmut Marko deja Red Bull
Helmut Marko deja Red Bull

Helmut Marko deja Red Bull

SLP

AP

El mentor de Max Verstappen se retira de la Fórmula 1 a los 82 años

Bayern remonta y vence al Sporting
Bayern remonta y vence al Sporting

Bayern remonta y vence al Sporting

SLP

AP

Lennart Karl brilla y continúa su racha goleadora en Champions

Caicedo ayuda en el gane del Madrid
Caicedo ayuda en el gane del Madrid

Caicedo ayuda en el gane del Madrid

SLP

AP