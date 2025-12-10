Liga MX arranca el 9 de enero y cambia Liguilla por el Mundial

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) confirmó este martes la fecha de arranque del torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Mikel Arriola, comisionado de la Femexfut, detalló el calendario del próximo semestre, programado previo al Mundial 2026.

El torneo iniciará el 9 de enero y tendrá tres jornadas dobles: la Jornada 2 (13 y 14 de enero), Jornada 9 (3 y 4 de marzo) y Jornada 16 (22 y 23 de abril).

La Liguilla, que se jugará sin Play-in y sin seleccionados nacionales, comenzará con los Cuartos de Final los días 2, 3, 9 y 10 de mayo.

Las Semifinales serán 13, 14, 16 y 17 de mayo; la final de ida se disputará el 21 de mayo y la vuelta el 24 de mayo.

Los seleccionados nacionales que clasifiquen a Liguilla serán liberados el 30 de abril. Tras una semana de descanso, deberán reportar el 4 de mayo con Javier Aguirre, técnico del Tricolor.

