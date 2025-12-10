La charada que protagonizó ayer la diputada local y lideresa estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Sara Rocha Medina, fue de proporciones monumentales.

Que presumiera haber ganado un auto en la rifa realizada durante el desayuno que ofreció ayer el gobierno estatal y luego, al darse cuenta del error monumental que cometía, pretendiera salvar la cara con un pretexto risible, demostró la voracidad, la avaricia y la desconexión con la realidad que enfrenta la clase política potosina.

Hay que puntualizar que si bien los involucrados negaron la realización de ese sorteo, hay testimonios suficientes, incluyendo otros asistentes, que corroboraron tanto el desayuno y los obsequios.

En primera instancia, el episodio de Sara Rocha expuso que tanto a los diputados como al gobierno del estado, les importa muy poco la normatividad que prohíbe a los funcionarios públicos ofrecer y recibir obsequios costosos (el costo de la camioneta involucrada puede llegar a los 600 mil pesos). La infracción a estas normas implica sanciones, que pueden llegar a la destitución de los funcionarios.

Por otro lado, la insensibilidad que demostró la legisladora fue notable. Los legisladores están entre los funcionarios con mejores ingresos. A pesar de eso, ¿es correcto que con ese beneficio, la diputada aceptara la unidad?

Políticamente, Rocha Medina perdió una gran oportunidad de dar un gesto de dignidad al rechazar el problemático obsequio, devolviendo un poco al PRI potosino el carácter opositor que le abandonó hace tiempo.

Finalmente, que para zafarse del berenjenal en que se metió, la diputada sacara el pretexto de que se trataba de un adelanto del Día de los Inocentes, expone que Rocha Medina piensa que puede engañar a la ciudadanía potosina.

En fin, que parece que la legisladora se alegró en demasía por ese golpe de fortuna, al grado de no tomar en cuenta el precio que pagaría por hacer pública tan buena suerte.

Mención aparte, el papel del diputado federal Óscar Bautista, protagonista de algunos de los episodios más turbulentos de la política potosina.

Único legislador federal presente en un evento para los diputados locales, fue el ganador del premio mayor que se suponía era para aquellos. La petición de los perdedores de que se repitiera el sorteo, que también deja en claro su voracidad, devino en el episodio que protagonizó Sara Rocha.

A Óscar Bautista se le podría señalar de casi todo lo que se le reclama a Rocha Medina. Menos de una cosa: ya curtido en la controversia, él supo mantener la discreción y no presumir situaciones que luego le atrajeran críticas.

La Ley Mordaza que promovió otro legislador, Héctor Serrano, llegará a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La organización Cambio de Ruta urgió al órgano defensor de las garantías a que presentara una acción de inconstitucionalidad contra la criminalización de ciertos usos de la inteligencia artificial, que podrían amenazar a la libertad de expresión.

La reforma legislativa sigue acumulando señales de rechazo. Si la CNDH decide actuar contra ella, implicará un serio golpe a la legislatura local.

¡Hasta mañana!

¡HASTA MAÑANA!