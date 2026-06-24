Lionel Messi cumple 39 años; vigente campeón del mundo

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El futbolista argentino Lionel Messi celebra este 24 de junio su cumpleaños número 39, una fecha que encuentra al capitán de la selección albiceleste consolidado como una de las máximas figuras en la historia del deporte.

Nacido en la ciudad de Rosario en 1987, Messi construyó una trayectoria excepcional tanto a nivel de clubes como de selección nacional. A lo largo de su carrera ha conquistado múltiples títulos de liga, copas nacionales, torneos internacionales y reconocimientos individuales que lo colocan entre los futbolistas más exitosos de todos los tiempos.

Uno de los momentos más importantes de su carrera llegó en 2022, cuando lideró a la selección de Argentina a la conquista de la Copa Mundial de la FIFA 2022, el único gran trofeo que faltaba en su palmarés y que terminó por reforzar su legado en el futbol mundial.

Actualmente, Messi continúa su carrera con el club estadounidense Inter Miami CF, donde mantiene su protagonismo dentro y fuera de las canchas, además de seguir siendo una de las figuras más influyentes del deporte a nivel global.

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A sus 39 años, el argentino sigue despertando admiración entre aficionados, exjugadores y especialistas, quienes lo consideran un referente de talento, disciplina y constancia dentro del futbol profesional.