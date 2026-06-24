Prevén lluvias por la tarde en SLP; Huasteca seguirá bochornoso

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que para este miércoles 24 de junio existe probabilidad de lluvias y tormentas puntuales en las cuatro regiones de San Luis Potosí, principalmente durante la tarde, con mayor intensidad prevista en la Zona Huasteca.

La dependencia señaló que además se esperan bancos de niebla durante las primeras horas del día en zonas serranas, así como vientos con rachas superiores a 40 kilómetros por hora a partir de la tarde.

En el Altiplano se pronostica una temperatura máxima de 30 grados y mínima de 15, con posibilidad de lluvias puntuales durante la tarde.

Para la Zona Centro se prevé una máxima de 26 grados y mínima de 15, además de precipitaciones aisladas principalmente en áreas serranas y rachas de viento del noreste.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En la Zona Media se esperan temperaturas entre 31 y 17 grados, con lluvias y chubascos vespertinos, además de viento del sureste.

La Huasteca registrará las temperaturas más elevadas, con una máxima de 36 grados y mínima de 23. Protección Civil alertó por ambiente muy bochornoso y condiciones de calor intenso, además de lluvias, tormentas puntuales y rachas de viento durante los eventos de precipitación.

La CEPC recomendó a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales, extremar precauciones por posibles encharcamientos y evitar exponerse de manera prolongada al calor, especialmente en la región Huasteca.