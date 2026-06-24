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Sheinbaum cumple 64 años y recibe felicitaciones de políticos

Funcionarios federales y gobernadores destacaron el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum en mensajes difundidos en redes sociales

Por El Universal

Junio 24, 2026 08:00 a.m.
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Sheinbaum cumple 64 años y recibe felicitaciones de políticos
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      La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cumple 64 años de edad este miércoles 24 de junio, por lo que políticos han externado sus felicitaciones a la titular del Ejecutivo federal.

      Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, calificó a Sheinbaum Pardo como una "lideresa mundial" e inteligente.

      "Hoy celebramos el cumpleaños de nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum, una lideresa mundial que con su inteligencia, valentía, honestidad y profundo amor al pueblo hace de México un país más humano y justo. Le mandamos un abrazo. Feliz cumpleaños Presidenta", escribió Rodríguez en sus redes sociales.

      Marath Bolaños, secretario del Trabajo y Previsión Social, le deseó "un año de salud, alegría y grandes satisfacciones al frente de nuestro país": "Que siga cosechando prosperidad compartida en la Cuarta Transformación".

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      Leticia Ramírez, secretaria de Bienestar, aseguró que "nos sentimos orgullosas y orgullosos de tener al frente de nuestra nación a una mujer honesta, humanista y profundamente comprometida con el Bienestar del pueblo de México".

      "Reciba una afectuosa felicitación y un fuerte abrazo, gracias por su liderazgo y compromiso: Amor con amor se paga", externó Ramírez en sus redes.

      Alejandro Armenta, gobernador de Puebla, le deseó a la mandataria federal salud, la alegría "y la satisfacción de seguir transformando vidas y construyendo bienestar para México".

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