Muere hombre atropellado por urbano en 20 de Noviembre

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Durante la madrugada de este miércoles se registró un accidente fatal en la zona de los andenes de la avenida 20 de Noviembre, en la capital potosina, donde un camión del transporte urbano atropelló a un hombre.

De acuerdo con las primeras versiones, la víctima fue alcanzada por la unidad y quedó debajo del vehículo. Testigos y reportes preliminares señalaron que la persona perdió la vida en el lugar como consecuencia del impacto.

Tras el incidente, elementos de corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia acudieron al sitio para atender la situación y acordonar el área, mientras personal de las autoridades competentes realizaba las diligencias correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades no han informado de manera oficial la identidad de la víctima ni detalles sobre la ruta del transporte involucrada en el hecho.

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La circulación en la zona presentó afectaciones debido a las labores periciales, por lo que se recomendó a los automovilistas tomar precauciones y utilizar vías alternas.

Las investigaciones continúan para determinar las circunstancias en que ocurrió el atropellamiento y deslindar responsabilidades.