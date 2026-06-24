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Serrano acusa motivación política tras protesta en Congreso

El diputado señaló al alcalde Enrique Galindo de tener relación con la manifestación y defendió la ley que criminaliza mal uso de la IA

Por Pulso Online

Junio 24, 2026 08:06 a.m.
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Serrano acusa motivación política tras protesta en Congreso
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      El diputado Héctor Serrano Cortés aseguró que la protesta realizada en el Congreso del Estado contra la reforma que sanciona el uso indebido de inteligencia artificial tuvo una motivación política y señaló directamente al alcalde Enrique Galindo Ceballos.

      "Vi empleados del Ayuntamiento, sin duda. Yo creo que el presidente Enrique Galindo tuvo que ver con el tema de la marcha; es mi percepción y mi opinión", declaró.

      Serrano afirmó que respeta el derecho de los ciudadanos a manifestarse, aunque dijo no compartir los mensajes de odio expresados durante la movilización. También sostuvo que detrás de la protesta hay "manos que mecen la cuna".

      El legislador defendió la reforma y aseguró que su objetivo es proteger la dignidad humana ante el uso de herramientas de inteligencia artificial para alterar imágenes o denigrar a personas.

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      Rechazó que la legislación afecte la libertad de expresión y adelantó que en septiembre iniciarán foros para analizar la regulación de la inteligencia artificial.

      Durante la entrevista, Serrano también cuestionó que cualquier persona se asuma como periodista y dijo que el ejercicio profesional debe estar ligado a la objetividad, la preparación y el compromiso social.

      Además, anunció que continuará con las denuncias relacionadas con contenidos generados con inteligencia artificial y que presentará una demanda civil porque, aseguró, se han violentado sus derechos.

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