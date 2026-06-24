Conductor se estrella en muro al esquivar a un perro

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD VALLES.- Un automovilista resultó lesionado la noche de este martes luego de impactar su vehículo contra el muro de contención de la carretera federal Ciudad Valles–Tamazunchale, presuntamente al intentar evitar atropellar a un perro que se atravesó en su camino.

El accidente ocurrió en el tramo comprendido entre el Hospital General y el panteón Jardines de Oxitipa. De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de un Chevrolet Aveo gris circulaba con dirección a Tamazunchale cuando realizó una maniobra repentina para esquivar al animal.

La acción provocó que perdiera el control del volante y terminara chocando contra la barrera central que divide los carriles de circulación.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar para brindar atención al lesionado, quien presentó diversas contusiones. Sin embargo, tras ser valorado, decidió no ser trasladado a un hospital.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

LEA TAMBIÉN Impacta carro contra contención en el Distribuidor El percance ocurrió alrededor de las 5:00 horas; no hay lesionados

Elementos de la Guardia Nacional División Carreteras tomaron conocimiento del percance y coordinaron las maniobras para retirar la unidad siniestrada, que registró daños materiales de consideración.

El accidente generó afectaciones temporales al tránsito vehicular, aunque la circulación fue restablecida una vez concluyeron las labores de auxilio y remoción del automóvil.