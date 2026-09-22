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Listo Alex de Alba para el Chase en Aguascalientes

Por Romario Ventura

Septiembre 22, 2026 03:00 a.m.
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Listo Alex de Alba para el Chase en Aguascalientes
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      El AGA Racing Team se prepara para iniciar este 27 de septiembre su participación en El Chase de NASCAR México Series, etapa definitiva del campeonato que estará conformada por cuatro carreras y en la que el equipo buscará defender el título conseguido en la temporada 2025 junto al piloto Alex de Alba.

      El primer desafío tendrá como escenario el Óvalo Aguascalientes México, trazado de 1.4 kilómetros en el que la escudería ya sabe lo que es ganar durante la presente campaña, luego de imponerse en la quinta fecha celebrada también en territorio hidrocálido.

      Alex de Alba llegará a esta fase colocado en la segunda posición de la clasificación general con 2012 puntos, al volante del auto #14 de AGA de Manzana, apenas tres unidades por detrás del líder Rubén García Jr.

      La cercanía en la tabla convierte el arranque del Chase en una cita importante para el piloto y su equipo, que tendrán cuatro carreras para buscar mantenerse en la pelea por la corona y sumar la mayor cantidad posible de puntos en cada compromiso.

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      La competencia de este domingo llevará por nombre "Aguascalientes El Gigante de México 170" y estará pactada a un total de 170 vueltas, con bandera verde programada para las 13:40 horas, marcando así el primero de los cuatro rounds de esta fase decisiva.

      De esta manera, el AGA Racing Team afrontará la décima fecha de NASCAR México Series con el objetivo de comenzar de manera sólida la defensa de su campeonato, en una pista donde Alex de Alba y su equipo ya demostraron tener ritmo para pelear por la victoria.

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