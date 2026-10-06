Listo el Nal. Máster de Marcha y Carrera

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San Luis Potosí será sede del Campeonato Nacional Máster de Marcha y Carrera en Ruta 2026, que se llevará a cabo del 23 al 25 de octubre en el Autódromo Tangamanga, dentro del Parque Tangamanga II. La competencia reunirá a atletas máster, sub-máster e invitados en pruebas de 3, 5 y 10 kilómetros, además de actividades infantiles.

El certamen es convocado por la Asociación de Atletas Máster del Estado de San Luis Potosí, A.C., con el aval de la Asociación Nacional de Atletismo Máster de México. Además, el encuentro rendirá homenaje al profesor Ismael Hernández Tenorio y a Nohemí Rojas Muñoz, en reconocimiento a su trayectoria y aportación al atletismo.

La convocatoria contempla atletas de México e invitados del extranjero. Las categorías Máster abarcarán desde los 30-34 años hasta 100 años y más, en ramas femenil y varonil, además de categorías invitadas Infantil, Juvenil y Libre. El programa incluye 3, 5 y 10 kilómetros tanto en marcha como en carrera de ruta, mientras que para infantiles se contemplan 1,200 metros de marcha y 1,500 metros de carrera.

La actividad comenzará el viernes 23 de octubre con los 3 kilómetros de marcha a las 16:00 horas, seguida de la inauguración a las 16:30 y los 3 kilómetros de ruta a las 17:00. El sábado 24 se disputarán los 5 kilómetros de marcha y ruta, además de las pruebas infantiles, mientras que el domingo 25 se cerrará con los 10 kilómetros de marcha a las 08:00 horas y los 10 kilómetros de ruta a las 09:00.

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Se entregarán medallas a los tres primeros lugares mexicanos de cada categoría, rama y prueba, así como a los tres primeros extranjeros y participantes de categorías invitadas. Los resultados también serán considerados para la actualización del ranking mexicano de atletas máster. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 21 de octubre, con un costo de 450 pesos para categorías Máster y 300 pesos para categorías invitadas.

La entrega de paquetes se realizará el viernes 23 de octubre.