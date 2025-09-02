Listo equipo europeo para la Copa Ryder

El capitán del equipo de Europa, Luke Donald, completó su lista de 12 golfistas que participarán en la Copa Ryder de este mes e incluyó este lunes a seis jugadores que ayudaron al equipo a recuperar el trofeo en Roma hace dos años.

Shane Lowry, Jon Rahm, Sepp Straka, Viktor Hovland, Ludvig Aberg y Matt Fitzpatrick fueron anunciados el lunes como las selecciones de Donald para los partidos que se llevarán a cabo del 26 al 28 de septiembre contra el equipo de Estados Unidos en Bethpage Black.

Donald llevará una alineación familiar a Nueva York, la cual tendrá a 11 de los 12 jugadores que ganaron la Copa Ryder para el equipo europeo en 2023.

De hecho, el único cambio dos años después es Rasmus Hojgaard en lugar de su hermano gemelo, Nicolai.

Hojgaard es el único novato en la Copa, habiéndose clasificado automáticamente junto con Rory McIlroy, Tommy Fleetwood, Robert MacIntyre, Justin Rose y Tyrrell Hatton.

La última vez que Europa tuvo solo un novato fue en 2012, cuando Nicolas Colsaerts ayudó a concretar una célebre remontada en el último día en el llamado “Milagro de Medinah”. Esa fue la última vez que un equipo ganó una Ryder Cup fuera de casa.