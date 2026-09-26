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Listos Cowboys para enfrentar a Ravens en Río de Janeiro

Por AP

Septiembre 26, 2026 03:00 a.m.
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Listos Cowboys para enfrentar a Ravens en Río de Janeiro
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      RÍO DE JANEIRO.- Los Cowboys de Dallas comenzaron sus preparativos en Río de Janeiro el viernes para su partido contra los Ravens de Baltimore, con la mirada puesta en la tarea por delante y no en los atractivos por los que la ciudad es conocida.

      Brian Schottenheimer, entrenador de los Cowboys en su segundo año y que se prepara para su primer partido internacional, señaló que los jugadores tenían muy claro que su visita a Brasil se sentiría como un viaje de trabajo. Jugarán a 8.368 kilómetros de casa.

      "Es un poco diferente de otros partidos como visitantes", comentó Schottenheimer. "Fuimos muy directos con los muchachos desde el principio. No van a tener el tiempo libre para hacer lo que normalmente harían".

      "Estamos aquí para mejorar, crecer, aprender y seguiremos dando los últimos retoques a lo que ha sido una semana corta".

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      Los Cowboys entrenaron en las instalaciones utilizadas por el club de fútbol Flamengo, en una zona apartada de Río, a unos 41 kilómetros al oeste del icónico Pan de Azúcar. 

      Tendrán su primera vista del histórico estadio Maracaná de la ciudad durante una sesión de reconocimiento el sábado.

      Los Ravens entrenaron en las instalaciones de otro club de fútbol, Botafogo. El entrenador Jesse Minter ya ha trabajado en Brasil; fue el coordinador defensivo de los Chargers de Los Ángeles la temporada pasada, cuando abrieron contra los Chiefs de Kansas City en São Paulo.

      Minter tampoco tendrá mucho tiempo libre, pero ya está interesado en ver a algunos de los aficionados de 2025.

      "Puede que no estén necesariamente animando a un equipo u otro. Se emocionan cuando ambos equipos hacen jugadas. Tanto las ofensivas como la defensa tienen que lidiar con el público", manifestó.

      Los equipos llegaron a Río el viernes tras vuelos de 10 horas. Su partido del domingo será uno de un récord de nueve encuentros internacionales en el calendario de la NFL esta temporada.

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        El partido se jugará a las 17:05 horas y será transmitido por Amazon Prime.