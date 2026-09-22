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Lobos de Puebla se lleva la serie

Santos del Potosí pagó caro su mal arranque y sufre segunda derrota

Por Romario Ventura

Septiembre 22, 2026 03:00 a.m.
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Lobos de Puebla se lleva la serie
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      Santos del Potosí volvió a quedarse corto en casa. La quinteta celestial cayó 84-99 ante Lobos de Puebla en el segundo encuentro de la serie, correspondiente a la Jornada 22 de la temporada 2026 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP), en un partido donde el esfuerzo de la segunda mitad no alcanzó para corregir un deficiente comienzo.

      Desde el primer cuarto, Puebla volvió a imponer condiciones con mayor claridad ofensiva y una defensa que complicó las posesiones de los potosinos. Lobos aprovechó las facilidades concedidas y rápidamente construyó una diferencia importante para llevarse el periodo 27-15, obligando nuevamente a Santos a remar contracorriente.

      Los problemas se hicieron todavía más evidentes durante el segundo cuarto. Las imprecisiones y fallas ofensivas de los Celestiales limitaron cualquier intento de reacción, mientras Puebla mantuvo el ritmo y encontró variantes para seguir castigando. La diferencia creció hasta los 20 puntos y Lobos se marchó al descanso con una cómoda ventaja de 54-34.

      Después del entretiempo apareció una mejor versión de Santos. Los locales elevaron la intensidad y consiguieron quedarse con un cerrado tercer parcial, pero el daño de la primera mitad ya era considerable. El poderío físico de Lobos, uno de los factores determinantes durante toda la serie, permitió a los poblanos resistir la reacción y llegar al último cuarto todavía arriba 75-61.

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      Santos también consiguió competir mejor durante el periodo final y terminó llevándose los dos últimos parciales del encuentro. Sin embargo, volvió a quedar demostrado que reaccionar tarde resulta insuficiente cuando se conceden ventajas tan amplias. Lobos administró la diferencia construida durante la primera mitad y sentenció la victoria 99-84, dejando otro duro descalabro para los potosinos.

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