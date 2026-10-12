Los 49ers superan a Seahawks

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SEATTLE.-Brock Purdy ejecutó dos series anotadoras en el cuarto periodo y los 49ers de San Francisco remontaron para vencer 32-29 a los Seahawks de Seattle el domingo con un gol de campo de 43 yardas de Eddy Piñeiro cuando quedaban 1:56 por jugar.

La victoria de los 49ers (5-0) ofreció un pequeño desquite por sus dos derrotas ante Seattle (3-2) al final de la temporada pasada, incluida una paliza 41-6 en la ronda divisional de los playoffs con una plantilla diezmada.

San Francisco llegó un poco más saludable al primer enfrentamiento de esta temporada y Purdy pudo responder en el cierre, mientras los Niners abrieron la campaña con cinco triunfos consecutivos por tercera vez en las últimas ocho temporadas.

El partido tuvo un máximo de la temporada de la NFL con siete pérdidas de balón combinadas, la expulsión del linebacker de los 49ers Dre Greenlaw y ninguna serie de touchdown de más de 25 yardas antes de que San Francisco tomara el balón perdiendo 26-21 al final del tercer cuarto.

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Purdy respondió con una serie impresionante contra la temida defensa de los Seahawks, incluida una recepción de 28 yardas para Mike Evans después de que una sanción por pase intencional dejara a los Niners en una comprometida situación de segunda y 21.

Eso ayudó a preparar el pase de anotación de 7 yardas de Purdy al recién llegado Brandin Cooks, con el que San Francisco tomó ventaja 29-26 tras una conversión de 2 puntos a Evans.

Sam Darnold contestó al conducir a Seattle en una serie que terminó en un gol de campo para empatar el juego, antes de que Purdy y los 49ers avanzaran 43 yardas para el gol de campo de Piñeiro que les dio la ventaja.

Los Seahawks tuvieron una última oportunidad, pero Jaxon Smith-Njigba dejó caer un pase en tercera oportunidad desde la yarda 50 hasta la 25 de San Francisco, y Cooper Kupp fue detenido a 1 yarda de lograr el primero y diez por Malik Mustapha en cuarta oportunidad. Purdy terminó con 19 completos de 29 intentos para 189 yardas, con dos touchdowns y una intercepción.

GREENLAW EXPULSADO

POR LOS 49ERS

Greenlaw fue expulsado después de darle un cabezazo a Ernest Jones IV, de Seattle, tras propinar un golpe tardío cerca de la banda de los Seahawks. La infracción ocurrió en el segundo cuarto cuando Darnold escapó de la presión y fue golpeado tarde por Greenlaw después de salir del campo. A Greenlaw le marcaron falta personal. Varios defensores de los Seahawks encararon de inmediato a Greenlaw tras el golpe y Greenlaw respondió con un cabezazo a Jones, quien no llevaba casco. Jones sangraba después del impacto. Greenlaw ha sido expulsado al menos otras dos veces en su carrera.