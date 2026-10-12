Los Cerveceros vencen a Dodgers

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El Juego 1 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional dejó un escenario de máxima tensión y estrategia en el béisbol de las Grandes Ligas. Los Cerveceros de Milwaukee vencieron 2-1 a los Dodgers de Los Ángeles, en un choque histórico que representó el primer enfrentamiento en postemporada entre dos franquicias de 100 victorias desde 1976. Con este triunfo en el American Family Field, el equipo de Milwaukee rompió una dolorosa racha de siete derrotas consecutivas en playoffs ante la novena californiana, demostrando que su liderato en la temporada regular no fue una casualidad.

La ofensiva de los Cerveceros castigó en momentos clave al abridor de los Dodgers, Tarik Skubal. En la cuarta entrada, el camarero Brice Turang empató el encuentro de manera espectacular con un cuadrangular solitario directo al bullpen local. Poco después, en el quinto episodio, la estrategia del manager dio frutos cuando el novato venezolano Luis Lara conectó un sencillo remolcador que trajo al plato a Garrett Mitchell, rompiendo el empate y anotando la carrera de la ventaja definitiva. A partir de ese momento, el juego se transformó en un recital defensivo por parte de los locales.

El pitcheo fue el gran protagonista del encuentro. Aunque los Dodgers forzaron la salida temprana del abridor Jacob Misiorowski en el quinto rollo tras exigirle una alta cuota de lanzamientos, el bullpen de Milwaukee respondió con absoluta perfección. Los relevistas DL Hall, Abner Uribe, Aaron Ashby y el cerrador Trevor Megill silenciaron por completo los bates de Los Ángeles, permitiendo apenas dos imparables en el resto del juego. Los Dodgers dejaron a nueve corredores en base y fallaron en los momentos de apremio, bateando de 6-1 con hombres en posición de anotar, lo que sepultó sus aspiraciones de remontar el juego inaugural.

La Serie de Campeonato no da tregua y el Juego 2 se disputará este lunes en el mismo escenario. Los Dodgers de Los Ángeles buscarán emparejar las acciones mandando al montículo al estelar lanzador japonés Yoshinobu Yamamoto, mientras que los Cerveceros de Milwaukee intentarán ponerse a un paso de la Serie Mundial confiando la pelota al derecho Logan Henderson. El conjunto de Los Ángeles tendrá que ajustar su alineación si desea mantener vivo el sueño del tricampeonato ante unos inspirados Cerveceros que buscan el primer título de su historia.

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