HENRIETTE "POP IT Y HUNTRIX" EN SU CUMPLEAÑOS

HENRIETTE “POP IT Y HUNTRIX” EN SU CUMPLEAÑOS

Intensifica "Andy" su tarea de afiliación

Tras ser cuestionado por sus viajes, pisa el acelerador para afiliar a 10 millones a Morena

Por El Universal

Diciembre 08, 2025 03:00 a.m.
Intensifica “Andy” su tarea de afiliación

Ciudad de México.- Andrés Manuel López Beltrán ya cumplió más de un año como secretario de Organización de Morena. En el último trimestre ha intensificado sus recorridos por el país, en la recta final para alcanzar la meta de 10 millones de afiliados, después de ser cuestionado por sus viajes al extranjero.

Aunque ha intentado mantener un bajo perfil, tanto en redes sociales como eventos del partido, su gestión se ha visto opacada por escándalos de sus viajes y lujos que contrastan con la austeridad pregonada por su partido.

Sus giras por el país también se han visto marcadas por un distanciamiento con la presidenta del partido, Luisa María Alcalde, a quien tampoco acompañó en sus recorridos por los 32 estados que hizo durante 2025.

Su principal responsabilidad es estar a cargo de la afiliación de nuevos protagonistas del cambio verdadero, como le llaman en sus estatutos a los militantes que se sumen a Morena, partido fundado por su padre, el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con sus publicaciones en redes sociales, López Beltrán ha visitado 34 ciudades desde finales de octubre, como parte de las reuniones de organización de las que está a cargo.

Su reaparición, en octubre, ocurrió semanas después de que el secretario fue captado en Tokio, Japón, de vacaciones, en tiendas y hoteles de lujo, argumentando que fue después de “extenuantes jornadas de trabajo”.

De acuerdo con su propia declaración, se hospedó en un hotel de 7 mil 500 pesos la noche, que pagó con recursos propios.

La actual dirigencia de Morena emitió los lineamientos para el comportamiento ético, que deben seguir todos los militantes para cumplir con los principios del partido, pero que no se refleja en la práctica.

Los morenistas, según los lineamientos, no deberán promover el consumismo o exhibir signos de ostentación material como joyería, ropa de marcas exclusivas, propiedades o automóviles de alto valor, restaurantes o turismo de lujo, entre otras extravagancias.

“La parafernalia del poder pertenece al pasado de corrupción y privilegios; Morena es humildad”, dice el documento.

