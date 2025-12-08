Knicks ganan ante el Magic

logo pulso
Por AP

Diciembre 08, 2025 03:00 a.m.
A
NUEVA YORK.- Jalen Brunson tuvo 30 puntos y nueve asistencias, Josh Hart añadió 17 unidades y 12 rebotes, y los Knicks de Nueva York vencieron el domingo 106-100 al Magic de Orlando.

OG Anunoby logró 21 puntos y siete tablas, y Mikal Bridges terminó con 12 tantos, siete rebotes y seis asistencias. Los Knicks (16-7) mejoraron a 13-1 en casa en su primera victoria en tres enfrentamientos ante el Magic, a pesar de que jugaron sin el pívot Karl-Anthony Towns (molestias en la pantorrilla izquierda).

Desmond Bane tuvo 16 puntos y seis rebotes, y Anthony Black sumó 14 unidades y 11 rebotes para el Magic (14-10), que perdió al alero estrella Franz Wagner en el primer cuarto debido a una lesión en la parte inferior de la pierna izquierda. Wagner, quien lidera a Orlando con 23,4 puntos por partido, anotó siete en siete minutos, pero aterrizó de manera incómoda después de intentar una clavada tras recibir una falta del pívot de los Knicks, Ariel Hukporti.

Wagner inmediatamente se agarró el área debajo de la rodilla antes de necesitar ayuda para llegar al vestuario. El Magic anunció que sería reevaluado cuando regresen a Orlando antes de su partido de cuartos de final de la Copa de la NBA el martes contra Miami.

