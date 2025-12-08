Lando Norris es nuevo monarca

ABU DABI.- El piloto de McLaren, Lando Norris, mantuvo la compostura pero no pudo contener las lágrimas después de conquistar su primer título de Fórmula 1 el domingo en el Gran Premio de Abu Dabi, que cerró la temporada.

El piloto de Red Bull y campeón defensor, Max Verstappen, ganó la carrera y Norris terminó tercero detrás de su compañero de equipo de McLaren, Oscar Piastri, que fue segundo. Esto le permitió a Norris terminar dos puntos por delante de Verstappen en la clasificación de la temporada.

Piastri también estaba en la contienda por su primer título de F1 y terminó tercero en la clasificación, 13 puntos detrás de Norris, quien terminó la temporada con siete victorias y 423 puntos.

Norris, de 26 años, se convirtió en el primer campeón británico desde Lewis Hamilton en 2020, y también impidió que Verstappen lograra un quinto título consecutivo.

“Oh Dios. No he llorado en un tiempo. Es un largo viaje. Primero que todo, quiero dar un gran agradecimiento a mis chicos, a mis padres”, dijo Norris unos minutos después de la carrera. “Ahora sé un poco cómo se siente Max. Quiero felicitarlo a él y a Oscar también. Ha sido un año largo, pero lo logramos”.

Norris llegó a la última carrera de la temporada en una pelea a tres vías y con 12 puntos de ventaja sobre Verstappen y 16 sobre Piastri, quien también ganó siete carreras pero ninguna desde el GP de Países Bajos el 31 de agosto.

Verstappen de Red Bull se quedó el sábado con la pole, seguido de Norris compartiendo la primera fila y su compañero de equipo de McLaren, Piastri, tercero en la parrilla. Para ganar el campeonato, Verstappen necesitaba que Norris fuera cuarto o más abajo y Norris tenía que terminar fuera de los cinco primeros si Piastri ganaba.

Con un asombroso impulso al final de la temporada, Verstappen estuvo cerca de desbancar a ambos pilotos de McLaren después de que compartieron el liderazgo durante toda la campaña, pero que fue afectado por errores de piloto y estrategia del equipo.

Pero incluso con su octava victoria de la temporada y la número 71 de su carrera, Verstappen no pudo detener a Norris, quien mantuvo la compostura el domingo a pesar de haber estado bajo una presión severa en las últimas semanas.

El personal de McLaren estalló de alegría y el CEO Zak Brown felicitó a Norris por la radio del equipo de su manera jovial habitual.

“Lando, soy Zak de McLaren. ¿Es esta la línea directa del campeón del mundo? ¡Lo hiciste! ¡Lo hiciste! Increíble”, dijo Brown.

Norris no sabía si reír o llorar. Hizo ambas cosas.

“Oh Dios mío, muchas gracias. Los quiero chicos. Gracias por todo”, dijo Norris y luego rompió en llanto.

Después de cruzar la línea, Norris se quedó en su auto unos segundos, visiblemente emocionado. Sus padres estaban al lado de la pista y fue a abrazarlos antes de celebrar con sus ingenieros y mecánicos de McLaren.

El piloto de Mercedes, George Russell, se acercó para abrazar a Norris. Otros simpatizaron con Piastri, quien buscaba convertirse en el primer campeón australiano desde Alan Jones en 1980.

La pole fue crucial en el circuito de 58 vueltas en Abu Dabi, donde adelantar es difícil, y así se demostró nuevamente cuando Verstappen se unió a la larga lista de ganadores de carreras desde la pole desde 2015.

Charles Leclerc terminó cuarto para Ferrari, por delante de Russell. Fernando Alonso de Aston Martin fue sexto.