Los Steelers se imponen a Colts

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PITTSBURGH.- Jaylen Warren acumuló 188 yardas totales y dos largos touchdowns — uno por carrera y otro por recepción— para guiar a los Steelers de Pittsburgh a una victoria el domingo de 34-22 sobre los Colts de Indianápolis.

Los Steelers (3-2) dejaron atrás una derrota en Cleveland al apoyarse en Warren y en una defensa que con frecuencia cedió terreno, pero rara vez se quebró.

Warren atrapó seis pases para 87 yardas, incluido un touchdown de 80 yardas tras recepción y carrera en el primer cuarto, y sumó otras 101 por tierra, destacadas por una escapada de 50 yardas hasta la zona de anotación en el tercer cuarto, en la que el normalmente discreto exagente libre no reclutado saltó por encima de la línea de gol para celebrar.

Aaron Rodgers completó 22 de 31 pases para 235 yardas y tres anotaciones. Aunque Warren hizo la mayor parte del trabajo en su conexión de 80 yardas que le dio un impulso temprano a la ofensiva de Pittsburgh, Rodgers, de 42 años, pagó el precio al recibir un golpe demoledor del tackle defensivo de los Colts Grover Stewart mientras soltaba el balón hacia el versátil corredor.

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Pat Freiermuth atrapó cinco pases para 44 yardas y dos touchdowns por Pittsburgh, el segundo un envío de 17 yardas de Rodgers con 6:40 por jugar que le dio a los Steelers suficiente margen para vencer a los Colts por décima vez en 12 enfrentamientos.

Daniel Jones lanzó para 267 yardas por Indianapolis (2-3) y evitó las pérdidas de balón que lo han aquejado cada vez que se ha enfrentado a los Steelers, pero los Colts también vieron cómo sus series ofensivas se estancaban de manera constante en territorio de Pittsburgh.