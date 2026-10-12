logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Fotogalería

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Los Steelers se imponen a Colts

Jaylen Warren los guía dejando atrás una derrota en Cleveland

Por AP

Octubre 12, 2026 03:00 a.m.
A
Los Steelers se imponen a Colts
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      PITTSBURGH.- Jaylen Warren acumuló 188 yardas totales y dos largos touchdowns — uno por carrera y otro por recepción— para guiar a los Steelers de Pittsburgh a una victoria el domingo de 34-22 sobre los Colts de Indianápolis.

      Los Steelers (3-2) dejaron atrás una derrota en Cleveland al apoyarse en Warren y en una defensa que con frecuencia cedió terreno, pero rara vez se quebró.

      Warren atrapó seis pases para 87 yardas, incluido un touchdown de 80 yardas tras recepción y carrera en el primer cuarto, y sumó otras 101 por tierra, destacadas por una escapada de 50 yardas hasta la zona de anotación en el tercer cuarto, en la que el normalmente discreto exagente libre no reclutado saltó por encima de la línea de gol para celebrar.

      Aaron Rodgers completó 22 de 31 pases para 235 yardas y tres anotaciones. Aunque Warren hizo la mayor parte del trabajo en su conexión de 80 yardas que le dio un impulso temprano a la ofensiva de Pittsburgh, Rodgers, de 42 años, pagó el precio al recibir un golpe demoledor del tackle defensivo de los Colts Grover Stewart mientras soltaba el balón hacia el versátil corredor.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Pat Freiermuth atrapó cinco pases para 44 yardas y dos touchdowns por Pittsburgh, el segundo un envío de 17 yardas de Rodgers con 6:40 por jugar que le dio a los Steelers suficiente margen para vencer a los Colts por décima vez en 12 enfrentamientos.

      Daniel Jones lanzó para 267 yardas por Indianapolis (2-3) y evitó las pérdidas de balón que lo han aquejado cada vez que se ha enfrentado a los Steelers, pero los Colts también vieron cómo sus series ofensivas se estancaban de manera constante en territorio de Pittsburgh.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Fox Sports México cambiará de nombre tras disputa legal
      Fox Sports México cambiará de nombre tras disputa legal

      Fox Sports México cambiará de nombre tras disputa legal

      SLP

      El Universal

      El cambio a beIN Sports aún no tiene fecha oficial ni programación confirmada para México.

      Max Verstappen gana Gran Premio Singapur tras problemas técnicos
      Max Verstappen gana Gran Premio Singapur tras problemas técnicos

      Max Verstappen gana Gran Premio Singapur tras problemas técnicos

      SLP

      AP

      Antonelli terminó tercero y amplió su ventaja en el campeonato, acercándose a ser el campeón más joven de la F1.

      Miguel Rojas vuelve al roster de Dodgers para NLCS
      Miguel Rojas vuelve al roster de Dodgers para NLCS

      Miguel Rojas vuelve al roster de Dodgers para NLCS

      SLP

      AP

      Miguel Rojas superó molestias en la espalda y fue incluido para la Serie de Campeonato ante Milwaukee.

      Zheng Qinwen recupera nivel y gana título en China
      Zheng Qinwen recupera nivel y gana título en China

      Zheng Qinwen recupera nivel y gana título en China

      SLP

      AP

      La victoria de Zheng Qinwen en China la posiciona nuevamente en el top 30 del ranking WTA.