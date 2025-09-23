Luz y sombra para Canel´s en Nascar

La primera parte de los Playoffs de NASCAR México Series 2025 llegó a su fin este domingo en el Autódromo Querétaro, donde la emoción y la tensión marcaron la carrera pactada a 140 giros. En la pista, Rubén García Jr. y Max Gutiérrez, del equipo Canel´s/Logitech G/Mobil 1/Laboratorio Tequis, se jugaron su continuidad en la lucha por el campeonato, en una jornada donde tres pilotos quedaron fuera de la disputa por el título.

Con un arranque desde la posición doce, Max Gutiérrez (#23) afrontó la carrera con cautela, consciente de que estaba bien colocado en la clasificación general y con margen para asegurar su pase. Desde los primeros giros comenzó a recuperar posiciones y, tras el giro 15, ya rodaba cerca de su compañero de equipo. A partir de la vuelta 50 logró pelear dentro del grupo de los tres primeros, cerrando su actuación con un sólido séptimo lugar que le permitió mantenerse con vida en la pelea por el campeonato.

Por su parte, el actual campeón Rubén García Jr. (#88) inició desde la séptima posición con la presión de estar en la línea de corte, ocupando el décimo lugar en el clasificatorio previo. Durante la carrera llegó a colocarse tercero en la vuelta 22, lo que le daba esperanza de avanzar. Sin embargo, una pérdida de ritmo lo relegó a la décima posición durante un extenso tramo, y aunque finalmente cruzó la meta noveno, el resultado no fue suficiente para seguir en la contienda por el título.

De esta manera, García Jr. quedó eliminado de los Playoffs, aunque aún tendrá tres oportunidades para buscar una victoria antes de cerrar la temporada. Mientras tanto, Gutiérrez mantiene con vida las aspiraciones de Canel´s/Logitech G/Mobil 1/Laboratorio Tequis rumbo a la ronda dos y al campeonato 2025 de NASCAR México.

