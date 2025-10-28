logo pulso
Mahomes y Hunt lideran a Chiefs

Kansas City se impuso cómodamente a Washington, en el duelo de lunes por la noche

Por AP

Octubre 28, 2025 03:00 a.m.
A
Mahomes y Hunt lideran a Chiefs

KANSAS CITY, Missouri.- Patrick Mahomes lanzó para 299 yardas y tres touchdowns, Kareem Hunt encontró la zona de anotación dos veces, y los Chiefs de Kansas City se despegaron de un empate al medio tiempo para lograr una victoria de 28-7 sobre los Commanders de Washington el lunes por la noche.

Mahomes estuvo casi perfecto después de lanzar dos intercepciones tempranas, una de las cuales apenas fue su culpa. Uno de sus pases de touchdown fue para su buen amigo Travis Kelce, dándole 83 anotaciones para empatar a Priest Holmes en el récord de carrera de los Chiefs, y otro fue para Rashee Rice, quien atrapó nueve pases para 93 yardas en su segundo juego de regreso tras una suspensión de seis partidos en la NFL.

Todo esto ayudó a los Chiefs (5-3) a ganar por cuarta vez en cinco juegos y extender una racha de dominio sobre Washington. Han ganado nueve seguidos en la serie y 11 de 12 en total; la única derrota fue el 18 de septiembre de 1983.

Marcus Mariota tuvo 213 yardas por pase con un touchdown y dos intercepciones para los Commanders (3-5), quienes cayeron a 1-cuatro fuera de casa esta temporada. Mariota comenzó en lugar de Jayden Daniels, quien se lesionó el tendón de la corva en la derrota de la semana pasada ante Dallas.

Terry McLaurin regresó de una lesión en el cuádriceps para atrapar tres pases para 54 yardas y la anotación. Deebo Samuel también regresó de un talón magullado, pero después de dos recepciones tempranas, solo logró una más el resto de la noche.

