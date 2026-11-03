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MILÁN.- En palabras del tenista Jannik Sinner: "¡Mamma mia, Kimi!"

Italia se despertó el lunes celebrando al primer campeón mundial de la Fórmula 1 del país en 73 años.

Kimi Antonelli se convirtió el domingo en el campeón más joven en la historia de la F1, cuando el piloto de Mercedes terminó tercero en el Gran Premio de la Ciudad de México para asegurar el título con cuatro carreras de anticipación.

Y no importa que el joven de 20 años no conduzca para Ferrari, la mayor marca automovilística del país, con sus legiones de apasionados "tifosi" vestidos de rojo.

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Casi todos los periódicos de Italia rotularon con una foto de Antonelli en la portada. Algunos usaron su imagen sobre los hombros de los excampeones Lewis Hamilton y Max Verstappen, mientras que otros mostraron solo a Antonelli y la bandera italiana.

"Italia lloró, sonrió, lloró con él", proclamó La Repubblica, uno de los diarios más importantes de Italia, en referencia a Antonelli sollozando al cruzar la meta, luego celebrando el título y después llorando otra vez en el podio.

Todos destacaron el hecho de que Antonelli es el primer italiano en ganar el título desde Alberto Ascari en 1953.

Campeones italianos de otros deportes felicitaN a Antonelli

"¡Mamma mia, Kimi, lo que has logrado!". "Felicidades por tu primer campeonato mundial... has traído a casa algo increíble. Y que sepas que toda Italia está orgullosa de ti", expresó Sinner expresó en un mensaje en video.

La leyenda del motociclismo Valentino Rossi afirmó que"todos estamos muy orgullosos de ti", mientras que la campeona olímpica de natación Federica Pellegrini añadió que "has escrito una página muy importante en el deporte italiano".

La primera ministra italiana Giorgia Meloni también se apresuró a ofrecer sus felicitaciones, publicando en redes sociales momentos después de que Antonelli cruzara la meta.

"¡Kimi Antonelli es campeón del mundo! Con apenas 20 años, alcanza un hito extraordinario, convirtiéndose en el campeón del mundo más joven en la historia de la Fórmula 1", escribió Meloni.

"Un éxito que devuelve a un piloto italiano a la cima del mundo, recompensando el talento, el compromiso, la determinación y la dedicación. Un motivo de gran orgullo para nuestra nación", agregó.

El alcalde de Bolonia, la ciudad natal de Antonelli, anunció que el joven recibiría el Nettuno d´Oro (Neptuno de Oro), el máximo reconocimiento cívico que otorga la ciudad.

Más de 200 personas vieron la carrera en una pantalla gigante en un teatro cerca de donde creció Antonelli, mientras amigos y aficionados se reunieron para animarlo en una fiesta para ver la carrera organizada en un pub local en San Marino, donde el italiano reside actualmente.

"Me da una alegría enorme haberlo visto crecer. Desde que era pequeño, me decía que quería llegar a ese punto y ha logrado cumplir este sueño enorme", comentó Edoardo Cristoni, amigo de Antonelli.

Los amigos de Antonelli lo describieron como "un chico tranquilo y normal", y los aficionados de la F1 dicen que eso es lo que lo hace aún más especial.

"Vengo siguiendo la Fórmula Uno desde 1984, y nunca antes me había conmovido hasta las lágrimas viendo a un piloto", manifestó el aficionado a la F1 Massimo Rosti, quien estaba en la fiesta en San Marino. "Este chico es especial. De verdad".

"No es solo un campeón al volante, es una persona maravillosa, con los pies en la tierra, del tipo ´el vecino de al lado´. Simplemente fantástico", remarcó el aficionado.

Destacar lo "normal" que es Antonelli fue un titular en la Gazzetta dello Sport —justo debajo de otro aún más grande que lo proclamaba como legendario—, con una cita de su madre, Veronica.

"Todavía recibe dinero de bolsillo cada mes", remarcó.

Un rechazo de Ferrari y un "riesgo calculado"

En medio de las celebraciones en México el domingo, el jefe del equipo Mercedes Toto Wolff retrocedió a 2017 y a sus primeras reuniones con Antonelli, que entonces tenía 11 años.

Esa fue la edad a la que Ferrari rechazó a Antonelli, quien se unió en cambio a Mercedes y a Wolff. Los detalles exactos de lo ocurrido son motivo de disputa, pero exintegrantes de Ferrari han señalado que lo consideraron demasiado joven para su programa de desarrollo.

"Es increíble. Tenemos que pellizcarnos porque parece que fue ayer cuando tenía 11 años en el garaje en el karting juvenil y pasa tan rápido", dijo Wolff a Sky Sports.

Wolff sostuvo que darle a Antonelli su oportunidad en la F1 para 2025, cuando Hamilton se fue a Ferrari, fue "siempre un riesgo calculado, no un riesgo real", pero reveló que Mercedes "tuvo dos patrocinadores que nos dejaron por eso, por, ya sabes, ´¿quién es este chico?´".

Incluso Kimi Antonelli ha admitido que empezó a dudar de sí mismo en su irregular año de novato, sin victorias.

Un triunfo decisivo en China en marzo pasado inició una racha de cinco victorias que dejó a Antonelli como el principal aspirante al título de la escudería Mercedes, por delante de George Russell, su compañero más experimentado.