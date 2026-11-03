Mánagers retirados buscan el HOF

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COOPERSTOWN, NY.- Los mánagers retirados Dusty Baker, Bruce Bochy, Joe Maddon y Lou Piniella figuran entre los ocho hombres en la papeleta del comité de la era contemporánea del Salón de la Fama del béisbol para mánagers, ejecutivos y árbitros, que se reúne el 6 de diciembre durante las reuniones invernales en San Diego.

Los exgerentes generales Sandy Alderson y Brian Sabean también aparecen en la papeleta, junto con Ted Turner, el fallecido propietario de los Bravos de Atlanta, y Bill White, exjugador, comentarista y presidente de la Liga Nacional, anunció el Salón el lunes.

Las identidades de los 16 votantes se darán a conocer más cerca de la reunión, y se necesita el 75% de los votos para ser elegido. Cualquiera que resulte seleccionado será exaltado al Salón el próximo 25 de julio, junto con los jugadores elegidos por la Asociación de Cronistas de Béisbol de Estados Unidos, cuya votación se anunciará el 19 de enero.

Piniella recibió 11 votos en 2023, cuando Jim Leyland fue elegido, y 11 en 2018, cuando Harold Baines y Lee Smith fueron seleccionados por el comité de la era del juego actual.

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El Salón reestructuró en 2022 sus comités de veteranos por tercera vez en 12 años, al establecer paneles para considerar la era contemporánea del béisbol a partir de 1980 y la era clásica del béisbol anterior a 1980. La era contemporánea del béisbol tiene papeletas separadas para jugadores y otra para managers, ejecutivos y árbitros.

Baker, de 77 años, fue jardinero y dos veces All-Star, y bateó para .278 con 242 jonrones y 1.013 carreras impulsadas con los Dodgers de Los Ángeles, Atlanta, los Atléticos de Oakland y los Gigantes de San Francisco entre 1968 y 1986; luego dirigió a los Gigantes (1993-2002), los Cachorros de Chicago (2003-06), Cincinnati (2008-13), Washington (2016-17) y Houston (2020-23). Como piloto, registró marca de 2.183-1.862 en la temporada regular a lo largo de 26 campañas, y ganó el título de la Serie Mundial de 2022.