logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

“VERTEX CLINICAL RESEARCH DE MÉXICO” CENTRO DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA

Fotogalería

“VERTEX CLINICAL RESEARCH DE MÉXICO” CENTRO DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Manchester City destroza al Liverpool

Por AP

Noviembre 10, 2025 03:00 a.m.
A
Manchester City destroza al Liverpool

MANCHESTER.- En su partido número 1,000 como técnico, Pep Guardiola celebró el triunfo como si fuera el primero.

La victoria 3-0 del Manchester City contra Liverpool el domingo fue la número 716 para Guardiola y probablemente una de las más satisfactorias de una carrera pletórica de trofeos.

El City no solo dominó totalmente al campeón defensor de la Liga Premier y a uno de los rivales más feroces de Guardiola en una carrera que abarca España, Alemania e Inglaterra, sino que la victoria estableció firmemente a su equipo como el adversario más capacitado de darle pelea a Arsenal por el título esta temporada.

Los de Guardiola ascendieron al segundo lugar en la tabla, a solo cuatro puntos del líder, y tienen antecedentes de haber darle dado alcance a Arsenal en el pasado. Sucedió en temporadas consecutivas en 2023 y 2024, y el City tomó impulso por el sorpresivo empate 2-2 que Arsenal cosechó el sábado contra Sunderland.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Por el contrario, Liverpool, campeón indiscutible hace solo seis meses, se está quedando rezagando más y más.

Fue su quinta derrota en seis partidos. Habiendo gastado más de 400 millones de dólares en el verano boreal, el club de Merseyside está en el octavo lugar en la clasificación, a ocho puntos de la cima.

Los aficionados del City se burlaron del entrenador de Liverpool Arne Slot coreando que sería despedido al día siguiente.

No hay indicios de que su puesto esté en peligro, pero el empuje de Liverpool es una fuente de preocupación. La superioridad del City fue tan completa que la victoria delLiverpool contra el Real Madrid a mitad de la semana, que levantó la moral, se puso en perspectiva.

Pudo ser un resultado más abultado. Erling Haaland malogró un penal poco antes del primer cuarto de hora para posteriormene abrir el marcador los 29 minutos.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Dolphins rompen racha de derrotas
Dolphins rompen racha de derrotas

Dolphins rompen racha de derrotas

SLP

AP

Landon Norris gana Gran Premio de Brasil
Landon Norris gana Gran Premio de Brasil

Landon Norris gana Gran Premio de Brasil

SLP

AP

El británico firmó un fin de semana perfecto en el mítico Circuito de Interlagos

Alex de Alba Jr. es el campeón de NASCAR
Alex de Alba Jr. es el campeón de NASCAR

Alex de Alba Jr. es el campeón de NASCAR

SLP

Romario Ventura

El piloto potosino logra su primer título en la categoría

Vuelve a rodar el balón en Liga Azteca
Vuelve a rodar el balón en Liga Azteca

Vuelve a rodar el balón en Liga Azteca

SLP

Romario Ventura

Con emocionantes duelos en el Torneo Mictlán, en la categoría Estelar