Marruecos vence 3-0 a Canadá y se instala en cuartos del Mundial 2026

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HOUSTON (AP) — Marruecos está de regreso en los cuartos de final del Mundial y su entrenador, Mohamed Ouahbi, cree que el equipo se ha establecido en la élite del fútbol.

Marruecos avanza con contundencia en Mundial 2026

Azzedine Ounahi marcó un doblete para encaminar a Marruecos a una goleada 3-0 sobre Canadá en los octavos de final del Mundial el sábado. El equipo marroquí se convirtió en la primera nación africana en alcanzar los cuartos de final del certamen en más de una ocasión.

"Ya no somos una sorpresa", dijo Ouahbi. "Ahora, cuando la gente habla de Marruecos habla de que somos contendientes, y eso es algo que nos enorgullece. Creo que esto es sólo el comienzo y espero que sigamos teniendo torneos como estos".

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Y, a pesar de que ya hizo historia en este Mundial, Marruecos tiene metas mucho más altas.

"Queremos seguir adelante", dijo Ouahbi. "No queremos parar".

Marruecos alcanzó los cuartos de final por segundo torneo consecutivo, luego de convertirse en el primer equipo africano en llegar a semifinales en Qatar 2022.

"Estamos muy orgullosos de representar a África porque es un continente con mucho talento y África merece estar en el mejor nivel del fútbol", dijo el arquero marroquí Yassine Bounou.

Detalles del partido y reacciones de los protagonistas

Ninguno de los dos equipos logró destrabar el marcador hasta que Ounahi recibió un servicio de Achraf Hakimi en un tiro libre y sacó un disparo de derecha entre el tráfico desde fuera del área al ángulo inferior derecho para poner a Marruecos al frente 1-0 en el minuto 50.

Ounahi duplicó la ventaja con un disparo de derecha desde el centro del área luego de recibir un pase de Brahim Díaz al minuto 82.

Soufiane Rahimi cerró la cuenta en el último minuto del tiempo añadido.

Marruecos se medirá el próximo jueves en Boston a Francia, que horas más tarde eliminó a Paraguay al imponerse por 1-0 con un gol de Kylian Mbappé.

Con la derrota, Canadá llegó al final de una histórica participación como coanfitrión del Mundial. Consiguió su primer triunfo en un partido de eliminación directa al vencer 1-0 a Sudáfrica para llegar al partido del sábado. En apenas su tercera participación en una Copa del Mundo, su paso por el certamen capturó la atención de una nación que, por lo general, está mucho más interesada en el hockey que en el fútbol.

El entrenador de Canadá, Jesse Marsch, compartió lo que le dijo al equipo después del partido.

"Les dije que estaba orgulloso de ellos y les pedí que entiendan que podemos jugar así todo el tiempo contra los mejores equipos del mundo", detalló. "Podemos ser mejores ese día. Y luego el desafío es, ¿podemos mantener ese estándar durante 90 minutos?".

Marruecos, que ocupa el sexto puesto en el ranking de la FIFA, eliminó a Holanda en tanda de penales para acceder a octavos de final y provocar la eliminación más temprana de Holanda en un Mundial.

Marsch también elogió la forma en que se comportó el grupo ante un equipo de ese calibre y la manera en que Canadá controló buena parte del encuentro.

"La manera en que presionamos, la manera en que estuvimos en el partido, la calidad que mostramos, el impacto general que tuvimos en el partido, fuimos mejores", dijo. "Hoy fuimos mejores".

Ouahbi respondió con firmeza a esos comentarios.

"En términos de intensidad lo hicieron bien", dijo. "Estuvieron bien durante 98 minutos. ¿Fueron mejores? Es difícil decirlo. Hay que tener algo de descaro para decir eso cuando pierdes 3-0".

Canadá tuvo un par de oportunidades para hacerse presente en el marcador en la recta final del partido. Jonathan David cobró un tiro libre desde fuera del área al minuto 78 que se fue por encima del travesaño.

Poco después, el disparo lejano de Tajon Buchanan obligó una espectacular atajada de Bounou. Bounou, quien nació en Canadá de padres marroquíes, tuvo tres oportunas intervenciones para ayudar mantener su portería en cero.

Canadá llegó a los octavos de final a pesar de no contar con el estelar Alphonso Davies durante buena parte del certamen debido a una lesión en el tendón de la corva. El jugador del Bayern Múnich disputó apenas 15 minutos como suplente en la victoria sobre Sudáfrica, pero no estuvo disponible el sábado.

"No se sentía bien del tendón de la corva", dijo Marsch. "Esperábamos que esta mañana se sintiera mejor, pero no fue así".

Ambos equipos se enfrentaron en el Mundial de Qatar 2022, cuando Marruecos venció a Canadá 2-1 en la fase de grupos en camino a su cuarto lugar en el certamen.

Fue un partido extremadamente físico en el que se repartieron ocho tarjetas amarillas, cuatro para cada equipo.

Hakimi y el canadiense Richie Laryea fueron amonestados al minuto 40 por un breve, pero intenso, intercambio de empujones.

El mediocampista marroquí Ismael Saibari salió lesionado al minuto 22.