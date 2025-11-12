logo pulso
Mavs despiden a Nico Harrison

Por EFE

Noviembre 12, 2025 03:00 a.m.
A
Mavs despiden a Nico Harrison

Chicago.- Los Dallas Mavericks despidieron este martes al director general Nico Harrison, el hombre que el pasado febrero revolucionó la franquicia texana al enviar al esloveno Luka Doncic, líder y referente del equipo, a Los Ángeles Lakers a cambio de Anthony Davis, informó la franquicia en un comunicado.

Tras nueve meses de polémicas y protestas de la hinchada texana, herida por ver a su equipo desprenderse de su gran estrella e ídolo local, el dueño de los Mavericks, Patrick Dumont, despidió a Harrison y apuntó a Matt Riccardi y a Michael Finley como jefes de las operaciones de baloncesto, según la misma fuente.

“Esta decisión refleja nuestro compromiso para construir a un equipo que compita por el título, un equipo que esté a la altura de nuestros jugadores, nuestros colaboradores, y, sobre todo, nuestros aficionados”, escribió Dumont en una carta a los hinchas de los Mavs.

