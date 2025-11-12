Mavs despiden a Nico Harrison
Chicago.- Los Dallas Mavericks despidieron este martes al director general Nico Harrison, el hombre que el pasado febrero revolucionó la franquicia texana al enviar al esloveno Luka Doncic, líder y referente del equipo, a Los Ángeles Lakers a cambio de Anthony Davis, informó la franquicia en un comunicado.
Tras nueve meses de polémicas y protestas de la hinchada texana, herida por ver a su equipo desprenderse de su gran estrella e ídolo local, el dueño de los Mavericks, Patrick Dumont, despidió a Harrison y apuntó a Matt Riccardi y a Michael Finley como jefes de las operaciones de baloncesto, según la misma fuente.
“Esta decisión refleja nuestro compromiso para construir a un equipo que compita por el título, un equipo que esté a la altura de nuestros jugadores, nuestros colaboradores, y, sobre todo, nuestros aficionados”, escribió Dumont en una carta a los hinchas de los Mavs.
no te pierdas estas noticias
Antonio Brown se declara no culpable
AP
El exjugador de la NFL está acusado de intento de asesinato en Miami
México avanza a 16vos. de final
El Universal
Consiguió su boleto por la vía del Fair Play; enfrentará a la Selección de Argentina