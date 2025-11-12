logo pulso
Pendiente, aumento a tonelada de azúcar

Esto tiene endeudados y sin ganancias a los productores de caña

Por Redacción

Noviembre 12, 2025 03:00 a.m.
A
Pendiente, aumento a tonelada de azúcar

CIUDAD VALLES.- La Unión Nacional de Productores de Caña de Azúcar dio a conocer que aunque se aumentaron los aranceles al azúcar extranjero, falta establecer un precio justo al azúcar.

La Unión Local de Productores de Caña de Azúcar del Ingenio Plan de Ayala dio a conocer que el anuncio oficial dado a conocer por el líder nacional de esa agrupación, Javier Sánchez Chávez del aumento del 156 por ciento al arancel del azúcar extranjero, hará que el precio de tonelada de este artículo externo pase de los siete mil a los 19 mil pesos, cosa que ayuda a que haya menos consumo 

de importaciones.

No obstante y a pesar del anuncio de este arancel, conseguido a través de la Secretaría de Economía, queda todavía pendiente el incremento a la tonelada de azúcar en el país, cuestión que tiene endeudados y sin ganancias a los productores de caña.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El producto de la caña beneficia directamente a 14 millones de mexicanos en varios estados del país, sin embargo, primero por sequía y luego por el desplome del precio debido a los excedentes, la productividad en el sector está por los suelos, así como la economía regional.

