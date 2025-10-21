Max Gutiérrez, a la final de NASCAR

Emociones al límite se vivieron en el Óvalo Aguascalientes México durante la gran semifinal de NASCAR México Series, donde se definieron los cuatro aspirantes al título de la temporada 2025. En una competencia llena de estrategia, adelantamientos y dramatismo, el piloto Max Gutiérrez, al mando del auto #23 Canel’s/Logitech G/Laboratorio Tequis, tuvo una destacada actuación que lo llevó a quedarse con el segundo lugar, resultado que le otorga el pase a la gran final en Puebla.

Desde el arranque de la ronda 13 del campeonato, cuarta fecha de los playoffs, la batalla por los boletos a la final prometía ser intensa. Siete aspirantes a la clasificación se formaron en la línea de salida, con Gutiérrez partiendo desde la décima posición. Con ritmo sólido desde las primeras vueltas, el joven piloto comenzó una remontada constante que lo colocó dentro de los cinco primeros en la vuelta 7, alcanzando el top 3 en la vuelta 87.

Las detenciones en pits para recargar combustible modificaron momentáneamente el orden de la competencia, enviando a Gutiérrez hasta el puesto 18. Sin embargo, el integrante del equipo Canel’s/Logitech G/Laboratorio Tequis no bajó los brazos y trabajó intensamente para volver a los primeros lugares. En los últimos 24 giros, protagonizó un cerrado duelo por la victoria, finalizando en la segunda posición, a escasos segundos del ganador.

Al término de la competencia, Max Gutiérrez se mostró satisfecho con el desempeño del equipo: “Carrera fuerte donde llegamos con el objetivo de siempre ir hacia adelante. El día de prácticas y calificación no fue bueno para nosotros, pero para la carrera mi equipo me dio uno de los mejores autos, competitivo, con el cual pudimos trabajar desde un inicio el tráfico. Al final peleamos por la victoria; fue un gran duelo con Eloy, a quien le tengo mucho aprecio. Dimos este paso que necesitábamos. Nos vemos en la final en Puebla el 9 de noviembre”, expresó el piloto potosino.

Por su parte, su compañero de escudería Rubén García Jr., al volante del auto #88 Canel’s/Logitech G/Mobil 1/Laboratorio Tequis, tuvo un inicio prometedor manteniéndose dentro del top 5 hasta la vuelta 132. Sin embargo, un problema en el distribuidor lo obligó a detenerse en pits, perdiendo así la posibilidad de cerrar la carrera con un resultado destacado, restándole 45 giros para completar el recorrido.

Con esta actuación, Max Gutiérrez se consolida como uno de los grandes contendientes al campeonato 2025 de NASCAR México Series