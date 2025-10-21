Micpsa-TwinStore campeón estatal

El equipo femenil potosino de futbol Micpsa-TwinStore se proclamó campeón estatal de la Copa Telmex 2025, tras un fin de semana de grandes actuaciones que culminaron con una contundente victoria en la final, reafirmando su dominio dentro del balompié potosino.

El conjunto dirigido por el profesor Luis Vázquez, acompañado por Mariela Contreras y Jessica Gómez, mostró un desempeño sobresaliente a lo largo de toda la fase estatal. En semifinales, Micpsa-TwinStore superó con autoridad 2-0 a FCas, y en la gran final selló su título con un contundente 6-1 a la Academia Mipsa, mostrando personalidad, calidad y un estilo ofensivo que marcó diferencia sobre el terreno de juego.

Con este resultado, Micpsa-TwinStore no solo levanta el trofeo estatal, sino que también obtiene el derecho de representar al estado de San Luis Potosí en la fase nacional de la Copa Telmex 2025, que se disputará en León, Guanajuato, del 26 de octubre al 1 de noviembre.

El conjunto potosino llega a la etapa nacional con una marca impecable, logrando el campeonato con paso perfecto, al ganar todos sus encuentros, lo que lo coloca como uno de los favoritos para pelear por el título nacional.

Destacaron en esta exitosa campaña las futbolistas Mónica Luna, Lupita Castillo, Alexa Bárcenas, las gemelas Paola y Gris Santillán, Azul Ginés y Cinthia Martínez, entre otras, quienes fueron piezas clave en el funcionamiento colectivo

del equipo.

Asimismo, se reconoció el apoyo del área médica y de fisioterapia encabezada por Rodrigo Parga y Emmanuel Mendoza, por su respaldo constante al grupo de jugadoras. Con este logro, Micpsa-TwinStore confirma su gran momento futbolístico y se alista para representar dignamente a San Luis Potosí en la próxima fase nacional de Copa Telmex, donde buscará llevar el nombre del estado a lo más alto del fútbol femenil amateur mexicano.