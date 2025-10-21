Abarrotes Muñiz y Combinado F.M. se citan en la final

La emoción y la garra del futbol amateur potosino se hicieron presentes este domingo 19 de octubre con las semifinales del Torneo Quetzal 2025, categoría Ascenso Héctor Leyva, de la Liga de Futbol Azteca, donde Abarrotes Muñiz y Combinado F.M. sellaron su pase a la gran final tras dos partidos vibrantes y llenos de intensidad.

En el primer duelo, Abarrotes Muñiz mostró oficio y contundencia para imponerse 3-1 sobre Buenavista F.C., en un encuentro donde Melvin González volvió a brillar con doblete, acompañado por el tanto de Diego Armando Rodríguez. Por Buenavista, Kenet Bravo descontó con un gol que mantuvo viva la esperanza por algunos minutos.

El árbitro central Francisco Sierra, auxiliado por José Turrubiartes y José Socorro Gómez, cumplió con una destacada labor, manteniendo el orden en un encuentro que se jugó con intensidad y deportivismo.

El cuadro de Abarrotes Muñiz alineó con: Eduardo Montes, Diego Armando Rodríguez, Manuel Montoya, Eduardo Tovar, Luis Martínez, Melvin González, Uriel Valencia, Luis Miranda, J. Isabel Velázquez, Josué Gallegos y Miguel Estrada, un once que combinó experiencia y velocidad para dominar el encuentro.

En la otra semifinal, Combinado F.M. ratificó su poderío ofensivo al vencer 4-1 a El Regreso de Unión Julias, con una actuación sobresaliente de Saúl Alvarado, autor de tres goles, y Gilberto Martínez, quien selló la cuenta con el cuarto tanto. José Orozco anotó el único tanto de los derrotados. El encuentro fue dirigido por Juan Manuel Almendárez, acompañado en las bandas por José Luis Martínez y Noé Moreno, quienes tuvieron un desempeño acertado.

Por Combinado F.M. vieron acción: Víctor Ramírez, Saúl Alvarado, Jaime Vite, Marco Espinoza, José Silva, Alan Hernández, Gilberto Martínez, Pedro Tenorio, Cristian Juárez, Diego Mata y Juan Martínez, mostrando una coordinación que los convierte en serios candidatos al título. La gran final del Torneo Quetzal 2025 categoría Ascenso enfrentará a Abarrotes Muñiz contra Combinado F.M., el próximo domingo 26 de octubre, con sede y horario aún por confirmar.

TORNEO DE ANIVERSARIO

El futbol dominical volvió a encender la pasión en las canchas de la Liga de Futbol Azteca, donde se disputó la fecha 9 del Torneo Aniversario 2025, categoría 1ª División “Adriana Leyva”, con resultados contundentes, destacadas actuaciones individuales y duelos llenos de emoción y buen futbol.

El encuentro más explosivo de la jornada lo protagonizó Atlético División, que dio una auténtica cátedra ofensiva al imponerse 8-1 a Costanzo F.C.. La figura indiscutible fue Luis Romero, quien firmó un triplete, acompañado por los tres goles de José Ángel Cibrián y un doblete de Alejandro García. Por los derrotados, Jesús Noyola logró el tanto del honor. El partido fue dirigido por José Octavio Almendárez, quien tuvo una actuación correcta ante un duelo de ritmo vertiginoso.

Por su parte, el conjunto de Atlético Palmeiras mantuvo su paso firme al derrotar 3-0 a Deportivo Doble RR, con anotaciones de Leonardo Méndez, Luis Fernando Ramos y José Flavio Ramos, en un compromiso donde mostraron orden, contundencia y dominio de principio a fin. El silbante Alfredo Castañón condujo el encuentro con autoridad.

En otro duelo lleno de entrega, JRS de la Rosa cayó 1-2 ante Atlético de Turrubiartes, que supo remontar con goles de Francisco Colunga y Marcelino Rivera, luego de que Brayan de la Rosa adelantara a su escuadra. El árbitro José Socorro Gómez llevó el control del partido con firmeza y buen criterio.

La acción comenzó desde el sábado 18 de octubre, cuando Mulas de Moreno F.C. superó con categoría 5-2 a Deportivo Reyes Colombia Neysa 63, gracias a las anotaciones de José Luis Reynoso (2), Víctor Narváez, Ricardo Ramírez y Rodolfo González. Por los visitantes descontó José Imanol Casillas, autor de un doblete. José Alfredo Castañón fue el encargado de impartir justicia en este dinámico enfrentamiento.

Además, se jugó un partido pendiente de la fecha 1, en el que Atlético Turrubiartes volvió a sumar tres puntos al vencer 1-0 a Rinocerontes, con tanto de Francisco Colunga, quien firmó así un fin de semana redondo.