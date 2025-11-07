Max Gutiérrez va por el título

Tras trece intensas rondas llenas de emoción, estrategia y grandes duelos en la pista, la temporada 2025 de NASCAR México Series llega a su fin este domingo 9 de noviembre en el Autódromo Miguel E. Abed de Amozoc, donde el piloto Max Gutiérrez, al mando del auto #23 Canel´s/Logitech G/Laboratorio Tequis, peleará por conquistar su primer campeonato nacional.

El año no comenzó fácil para el joven piloto capitalino, quien enfrentó complicaciones por contactos en pista y el proceso de adaptación a su nuevo equipo. Sin embargo, con constancia y trabajo junto a la escudería Canel’s Racing/Team GP, Gutiérrez logró revertir la situación para colocarse entre los líderes del campeonato, destacando por su desempeño durante la campaña regular y asegurando su lugar en los playoffs.

Superados los dos primeros cortes eliminatorios, el representante del auto #23 llega ahora entre los cuatro mejores pilotos que disputarán la corona en la gran final poblana. “Hemos trabajado muy duro para esto, estoy seguro que en Puebla tendremos un gran fin de semana. Llegamos los cuatro mejores del campeonato buscando el título, solo uno ganará y esperamos ser nosotros. Nos hemos preparado como nunca y mi equipo no ha dejado de hacerlo desde el retorno de la semifinal. Vamos por la retención del título que pertenece a este gran equipo”, expresó Gutiérrez, motivado ante el cierre de la temporada.

La agenda de Max Gutiérrez y su equipo Canel’s/Logitech G/Laboratorio Tequis iniciará el viernes 7 de noviembre con una firma de autógrafos en el Boulevard Héroes del 5 de Mayo, frente a Plaza Dorada, de 17:00 a 18:30 horas, seguida de un Meet & Greet en Hyundai Serdán a las 19:00 horas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El sábado 8 de noviembre se realizarán dos entrenamientos de 60 minutos, a las 10:00 y 13:00 horas respectivamente, antes de la ronda clasificatoria que comenzará a las 14:20, de la cual saldrán los diez pilotos que buscarán la última “pole position” del año. Por la noche, a las 19:00 horas, Max participará en otra sesión de autógrafos en Frullati Blvd. San Felipe.

Finalmente, el domingo 9 de noviembre a las 13:40 horas, se llevará a cabo la gran final de NASCAR México 2025, pactada a 110 vueltas con un stage intermedio en la vuelta 50 y un tiempo límite de 100 minutos.