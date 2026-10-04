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Barcelona goleó 7-0 a Real Madrid femenino en Camp Nou

Claudia Pina se convirtió en la primera jugadora del Barcelona en anotar cuatro goles contra Real Madrid.

Por AP

Octubre 04, 2026 07:22 p.m.
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Barcelona goleó 7-0 a Real Madrid femenino en Camp Nou
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      BARCELONA, España (AP) — Barcelona goleó a Real Madrid por 7-0 con cuatro goles de Claudia Pina en un clásico femenino que estableció un récord de asistencia de 40.533 espectadores en la Liga F.

      Victoria histórica de Barcelona en clásico femenino

      Pina anotó todos sus goles antes del descanso en el estadio Camp Nou, y Caroline Graham Hansen, Ewa Pajor y Sydney Schertenleib también se hicieron presentes en el marcador el domingo para el club catalán, que consiguió su mayor victoria de la historia sobre su rival.

      Barcelona ha ganado 25 de los 26 partidos entre ambos clubes. El equipo femenino de Madrid comenzó a competir en 2020.

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      Récord de asistencia en la Liga F

      Pina se convirtió en la primera jugadora del Barcelona en marcar cuatro goles en un partido contra el Real Madrid.

      El partido de liga femenina entre Atlético de Madrid y Barcelona en el estadio Metropolitano del Atlético en 2019 —antes de que la Liga F disputara su primera temporada— reunió a 60.739 aficionados.

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