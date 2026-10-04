Flávio Bolsonaro y Lula disputan segunda vuelta presidencial en Brasil

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SAO PAULO, Brasil (AP) — El senador Flávio Bolsonaro —aliado del mandatario estadounidense Donald Trump— y el veterano presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva se enfrentarán el 25 de octubre en una segunda vuelta por la presidencia de la principal economía de América Latina.

Elecciones presidenciales en Brasil: resultados y contexto

Según el cómputo oficial del Tribunal Superior Electoral, con sede en Brasilia, ni el hijo de 45 años del expresidente Jair Bolsonaro, de perfil conservador; ni el líder progresista de 80 años —que busca su cuarto mandato no consecutivo— alcanzaron la mayoría absoluta de votos requerida por ley para un triunfo en primera vuelta.

Bolsonaro obtuvo 47,33% de los sufragios y Lula alcanzó 44,81% al computarse 98% de los votos.

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Las elecciones en Brasil son clave para el futuro político de América Latina tras las importantes victorias logradas por aliados de Trump en elecciones recientes que incluyen a Argentina, Colombia, Honduras y Perú. Lula ha acusado a la administración estadounidense de intentar influir en la elección de su país a Bolsonaro imponiendo aranceles, revocando el visado del embajador del país en Washington e imponiendo sanciones a funcionarios gubernamentales y a un juez del máximo tribunal.

La administración Trump no respondió a una solicitud de comentarios sobre si intenta interferir en la votación.

El próximo mandato presidencial comenzará el 5 de enero de 2027. El ganador asumirá la dirección de la mayor economía de América Latina —con un Producto Bruto Interno de 2,64 billones de dólares anuales— y de una nación con 214 millones de habitantes. Si Lula gana, Brasil mantendrá distancia respecto de Washington y conservará su alianza con Beijing. Una victoria del senador Bolsonaro, en cambio, supondría un nuevo triunfo para Trump.

Lula y Bolsonaro dispondrán de tres semanas para intentar atraer a los moderados que no los apoyaron en la elección del domingo.

Se espera que en la campaña Lula apueste por la popularidad de sus políticas sociales, los numerosos problemas legales de su rival y el amplio rechazo que la familia Bolsonaro genera en aproximadamente el 50% de los votantes.

El senador conservador podría en tanto amplificar su mensaje sobre la caída del poder adquisitivo, vincular al presidente con escándalos de corrupción y arremeter contra él y su Partido de los Trabajadores (PT), que es rechazado por cerca de la mitad de los votantes.

Hace cuatro años Lula derrotó en segunda vuelta al entonces presidente en ejercicio Jair Bolsonaro por 50,9% de los votos frente a 49,1%.

Los casi 159 millones de votantes habilitados de Brasil también elegían el domingo a 27 gobernadores estatales, miembros de las legislaturas estatales, los 513 miembros federales de la cámara baja del Congreso y 54 de los 81 senadores del país.

Las urnas cerraron a las 5 p.m., y quienes aún estaban en fila podían votar; los conteos comenzaron a llegar dentro de la hora. En la última elección presidencial, los dos candidatos que avanzaron desde la primera vuelta se determinaron matemáticamente alrededor de las 8 p.m. hora de Brasilia, con casi el 99% de los votos contabilizados.

Reacciones y estrategias de los candidatos

Lula promete plantarle cara a Trump

Aunque el otrora muy popular Lula vio desplomarse sus índices de aprobación durante su tercer mandato, plantarle cara a Estados Unidos le ha dado un impulso. Y aún disfruta de una sólida base de simpatizantes que atribuyen a sus políticas sociales la mejora de la vida de millones de brasileños.

El presidente en funciones ha hablado a menudo sobre los riesgos de una intervención de Estados Unidos en las elecciones brasileñas después de que la administración Trump impusiera altos aranceles a las exportaciones brasileñas, revocara la visa del embajador del país y sancionara a un juez del Supremo Tribunal Federal que presidió la investigación que finalmente condenó a Jair Bolsonaro, predecesor de Lula.

Lula dijo a periodistas después de votar el domingo que necesita "hacer el doble de lo que hemos hecho" si es reelegido, y expresó confianza en un triunfo en primera vuelta.

Pero el mandatario enfrenta una dura batalla debido a una crisis de asequibilidad y un escándalo de corrupción que involucró al mismo juez que encabezó la investigación contra Bolsonaro.

"Muchos en la campaña de Lula no esperaban una elección tan difícil hace unas semanas , y les queda claro que la elección actual es una dura batalla y las próximas, sin Lula, podrían serlo aún más", dijo Carlos Melo, profesor de ciencia política en la Universidad Insper en Sao Paulo.

Bolsonaro abraza la alianza con Trump

Flávio Bolsonaro ha destacado su cercanía con la Casa Blanca, aunque niega que su campaña haya recibido ayuda del gobierno de Estados Unidos.

Ha prometido reprimir a los grupos criminales brasileños e insistió en que Brasil necesita cerrar mejores acuerdos con la administración Trump, incluyendo en la economía de minerales raros, solo superada por China. Bolsonaro también ha hecho campaña prometiendo liberar a su padre y traerlo de vuelta a la política.

"Brasil necesita cambio. Brasil no aguanta tanto sufrimiento", dijo a reporteros en el centro de votación de Río de Janeiro, donde emitió su voto el domingo.

El senador enfrenta sus propios desafíos. Ha visto su carrera política manchada por varias acusaciones de corrupción, incluyendo haber recibido millones de dólares de un banquero desacreditado para supuestamente producir una película sobre la vida de su padre.

Los votantes eligen entre el mandatario o el regreso de la derecha

Rosane Wink, de 67 años, una ingeniera jubilada, es una votante conservadora de toda la vida que apoya a Bolsonaro y su promesa de clasificar a los grupos criminales como organizaciones terroristas.

"Es una especie de terrorismo lo que nos están haciendo", dijo Wink mientras votaba en Río de Janeiro. El mes pasado, dijo, un delincuente le apuntó con un arma al estómago, le mordió la mano y le quitó el anillo de bodas.

Maria Ribeiro, una vendedora de celulares de 50 años de Brasilia, comentó que votó por Bolsonaro porque quiere libertad para expresar su religión evangélica. Espera que siga los pasos de su padre.

"Voté por su padre, y no me arrepiento", dijo.

La cercanía con su padre fue lo que preocupó a Lorena Zschaber, una fotógrafa de 40 años, que observaba cómo llegaban los resultados en un bar amigable con LGBTQ+ en el centro de Río de Janeiro. Durante la presidencia de su padre, "la gente se sentía más a gusto para discriminar", señaló.

"Soy una mujer LGBTQ+, no puedo pensar en nada peor que Flávio Bolsonaro sea elegido", añadió.

Rosângela Resende da Rocha, de 69 años, que anteriormente era ama de casa, dijo que apoyaba las políticas sociales de Lula que ayudan a los "menos favorecidos" y cómo le planta cara a Trump.

"Ese loco quiere venir aquí a comprar nuestro país, para que nuestro país sea como es allá", dijo en un centro de votación en Brasilia. "No lo logrará si Lula gana".

Incluso para quienes están fuera del país, los programas sociales de Lula, incluido su programa insignia de asistencia Bolsa Familia, llevaron a muchos a seguir apoyándolo.

"Gracias a Dios no necesito (la ayuda de) programas sociales, pero voto por quienes los necesitan: salud, educación, saneamiento básico, vivienda, comida", dijo Catia Oliveira, una brasileña de 61 años que emitió su voto desde Portugal.

El temor a la injerencia electoral se cierne sobre las elecciones

Trump ha dejado claras sus opiniones sobre elecciones recientes en América Latina, respaldando a candidatos en Colombia y Honduras. Se ha pronunciado contra la condena del expresidente Bolsonaro y declaró a las pandillas brasileñas como organizaciones terroristas extranjeras, una medida a la que Lula se opone y que el senador Bolsonaro apoya.

Lula ha advertido repetidamente a Estados Unidos que no se entrometa en las elecciones de Brasil. Sus simpatizantes llevaron camisetas el domingo con mensajes denunciando el intervencionismo estadounidense.

La maestra portuguesa jubilada Maria Lucia Gerson Alo llevaba una camiseta que decía "ni colonia, ni patio trasero, Brasil soberano" mientras votaba en Río de Janeiro.

"No somos una colonia, ese tiempo ya pasó", dijo Gerson Alo. "Trump debería ocuparse de los problemas de su propio país, nosotros nos ocuparemos de los nuestros".

La administración Trump no respondió a una solicitud de comentarios sobre si busca interferir en la votación.

Confianza en el sistema electoral y seguridad del voto

Nunca se ha detectado un fraude significativo desde que Brasil adoptó su sistema de votación electrónica en la década de 1990.

La misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos informó el domingo que "la votación ha transcurrido sin problemas y bajo condiciones adecuadas de seguridad". Las autoridades electorales han asegurado que los votos electrónicos son seguros y verificables.

"Estamos a casi tres horas del final de la votación y todo transcurre con normalidad y con la mayor transparencia posible", dijo el presidente del Tribunal Superior Electoral, Kassio Nunes Marques, el domingo por la tarde, añadiendo que no había "ninguna indicación concreta de injerencia internacional".

Los votantes parecían en gran medida confiados en que el sistema de votación del país no puede ser manipulado.

Josemar Lauriano Pereira, un abogado de 46 años en Río de Janeiro, dijo que la rápida disponibilidad de resultados ayudó a combatir el fraude y la incertidumbre.

"Cuando los resultados tardan mucho, se crea una apertura para que la gente ponga en duda los resultados, para decir que ha habido un problema", dijo.

Alex de Almeida Souza, un analista de proyectos sociales de 49 años en Brasilia, se preocupaba por la injerencia internacional para influir en la opinión pública en redes sociales, pero dijo que confía en la credibilidad del sistema electoral brasileño.

"Quien decide es el pueblo", dijo.