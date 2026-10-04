Netanyahu ordena revisar seguridad aérea tras ataque en vuelo

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TEL AVIV, Israel (AP) — Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos compartieron con Israel una lista de pasajeros y tripulantes antes del vuelo de FlyDubai en el que un piloto intentó apoderarse del control del avión con destino a Israel y estrellarlo, informaron funcionarios regionales el domingo, lo que plantea nuevas preguntas sobre cómo el atacante eludió la detección.

Acciones de la autoridad

Posteriormente, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu giró instrucciones al jefe del Consejo de Seguridad Nacional para nombrar a un examinador con el objetivo de revisar "todos los aspectos de seguridad relacionados con la aviación civil extranjera hacia Israel".

Mientras continúa la investigación, los detalles preliminares sobre el incidente han puesto de relieve varias fallas importantes de seguridad. Las autoridades ya habían indicado que el copiloto omaní tenía prohibido volar por su propio país debido a preocupaciones sobre sus posturas extremistas. También sigue sin estar claro cómo se permitió que un ciudadano de Omán, un país árabe que no mantiene relaciones diplomáticas con Israel, pilotara un avión lleno de israelíes hacia Tel Aviv.

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Emiratos Árabes Unidos, que encabeza la investigación, afirmó que el copiloto atacó al capitán del vuelo con el hacha de emergencia de la cabina e intentó tomar el control del avión en picada en un "ataque terrorista" el miércoles. Sus acciones estuvieron a punto de estrellar la aeronave, que llevaba a bordo a 182 personas, antes de que el capitán indio lograra abrir la puerta de la cabina, lo que permitió que pasajeros y otras personas entraran a toda prisa y redujeran al atacante.

Preguntas sobre fallas de seguridad

Israel no expresó preocupaciones sobre los pasajeros y la tripulación. Los funcionarios regionales señalaron que las autoridades emiratíes habían compartido información sobre los pasajeros y la tripulación, incluidas sus nacionalidades. Israel no había detectado señales de alerta en ningún pasajero ni miembro de la tripulación, indicaron los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar con los reporteros sobre la investigación.

El Shin Bet, la agencia de seguridad interna de Israel, afirmó que el Ministerio de Transporte es responsable de revisar las listas de pasajeros de vuelos extranjeros. La ministra de Transporte, Miri Regev, declaró a la radiodifusora pública israelí Kan que las agencias de seguridad son responsables de la seguridad de los vuelos y que su ministerio no recibió una lista de pasajeros ni advertencias.

Compartir la lista es un procedimiento estándar de la aviación. Pero el jefe de seguridad de aviación del Ministerio de Transporte, Dvir Rubenstien, declaró a Radio del Ejército que el ministerio se basa en controles de seguridad locales y no tiene las herramientas ni la capacidad para realizar verificaciones de cada pasajero en cada vuelo.

El primer ministro Benjamin Netanyahu afirmó el jueves que Israel mantiene desde hace tiempo acuerdos con aerolíneas extranjeras para impedir que pilotos vuelen al país si son ciudadanos de naciones que no mantienen relaciones diplomáticas con Israel.

La policía australiana informó el domingo que investigadores antiterroristas estaban examinando las posibles conexiones del atacante con Australia.

Los pasajeros que detuvieron el ataque y ayudaron a recuperar el control de la aeronave han sido aclamados como héroes en Israel.

Preguntas sobre fallas de seguridad

Pero a medida que la euforia inicial del rescate ha disminuido, las autoridades han empezado a plantear preguntas difíciles e intercambiar acusaciones sobre los errores de seguridad que podrían haber derivado en un gran desastre.

De cara a las elecciones a finales de mes, algunos candidatos de la oposición han denunciado las fallas de seguridad, calificándolas como negligencia por parte de Netanyahu y sus partidarios. La ministra de Transporte, Regev, es miembro del partido Likud de Netanyahu y una firme partidaria.

"Esto es exactamente lo que significa el colapso del sistema", escribió en X Yair Golan, líder del partido opositor Demócratas. "Una ministra de Transporte que abandona por completo nuestros cielos, y un primer ministro que abandona la seguridad nacional".

También sigue sin estar claro cómo FlyDubai, una aerolínea emiratí de bajo costo que opera vuelos entre Israel y Emiratos Árabes Unidos, no identificó al piloto omaní como un riesgo para la seguridad.

Philip Baum, profesor visitante de seguridad de la aviación en la Universidad de Coventry, en Inglaterra, y autor de un libro sobre secuestros y atentados con bombas en aeronaves, explicó que los sistemas de verificación de antecedentes difieren de un país a otro y que existen límites sobre qué tipo de información puede compartirse.

"En términos de la seguridad de la aviación en sí, obviamente queremos contar con verificaciones de antecedentes lo más sólidas posible. Pero hay enormes limitaciones para realizar verificaciones de antecedentes en cualquier caso, especialmente en las verificaciones transfronterizas", afirmó.