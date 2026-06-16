Mbappé y Haaland brillan en debut del Mundial 2026

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Este martes continuó la actividad de la

de la fase de grupos del

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

y fue el turno de debutar para dos de las grandes figuras del futbol internacional en la actualidad: Kyliany Erling. Dos de las mayores estrellas del mundo, llamados a protagonizar la nueva rivalidad del deporte en lugar de, tuvieron un debut soñado.Por un lado,fue la gran figura del(3-1) sobre Senegal, en el primer partido del grupo I disputado en el estadio Nueva York-Nueva Jersey.El delantero delanotó dos de los tres goles con los que Les Blues golearon a Senegal en su primer partido de grupo y alcanzó la marca de, ubicándose en el segundo escalón de máximos artilleros, solamente detrás de Miroslav Klose, quien tiene 16.Por el otro lado, el goleador del Manchester City no sólo anotó suen Copa del Mundo, también anotó(4-1) en la goleada sobre Irak.Estas dos estrellas competían a nivel clubes en Europa, pero ahora lo hacen en eldel mundo, y por si fuera poco, seen la última jornada de la fase de grupos, cuando choquen el viernesa las 13:00 horas en el estadio Boston.Sin embargo, todavía los reflectores apuntan a las dos leyendas de Argentina y Portugal,, respectivamente, ambos disputando su, ambos con el sueño de consagrarse campeones del mundo, aunque la "Pulga" ya cumplió ese objetivo.A susrespectivamente, estánsuPor un lado,debutará este martes en, mientras quehará lo propio el miércoles en elcontra la