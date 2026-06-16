Mbappé y Haaland brillan en debut del Mundial 2026
Haaland marcó un doblete en la goleada 4-1 de Noruega contra Irak en su debut mundialista.
A
¿Quieres resumir esta noticia?
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Este martes continuó la actividad de laprimera jornada de la fase de grupos del Mundial 2026
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
y fue el turno de debutar para dos de las grandes figuras del futbol internacional en la actualidad: Kylian Mbappé y Erling Haaland. Dos de las mayores estrellas del mundo, llamados a protagonizar la nueva rivalidad del deporte en lugar de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, tuvieron un debut soñado.
Por un lado, Mbappé fue la gran figura del triunfo de Francia (3-1) sobre Senegal, en el primer partido del grupo I disputado en el estadio Nueva York-Nueva Jersey.
El delantero del Real Madrid anotó dos de los tres goles con los que Les Blues golearon a Senegal en su primer partido de grupo y alcanzó la marca de 15 goles en Mundiales, ubicándose en el segundo escalón de máximos artilleros, solamente detrás de Miroslav Klose, quien tiene 16.
Por el otro lado, el goleador del Manchester City no sólo anotó su primer gol en Copa del Mundo, también anotó doblete (4-1) en la goleada sobre Irak.
Estas dos estrellas competían a nivel clubes en Europa, pero ahora lo hacen en el escenario más importante del mundo, y por si fuera poco, se enfrentarán en la última jornada de la fase de grupos, cuando choquen el viernes 26 de junio a las 13:00 horas en el estadio Boston.
Sin embargo, todavía los reflectores apuntan a las dos leyendas de Argentina y Portugal, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, respectivamente, ambos disputando su sexta Copa del Mundo, ambos con el sueño de consagrarse campeones del mundo, aunque la "Pulga" ya cumplió ese objetivo.
A sus 38 y 40 años respectivamente, están listos para disputar su último Mundial.
Por un lado, Messi debutará este martes en Kansas Cityfrente a Argelia, mientras que Ronaldo hará lo propio el miércoles en el estadio Houston contra la República Democrática del Congo.
no te pierdas estas noticias
Mbappé y Haaland brillan en debut del Mundial 2026
SLP
El Universal
Haaland marcó un doblete en la goleada 4-1 de Noruega contra Irak en su debut mundialista.
Noruega golea 4-1 a Irak en Mundial 2026 en Boston
SLP
El Universal
El partido disputado en Boston mostró el dominio noruego tras un empate momentáneo de Irak, que no pudo sostener el resultado.
Cardenales de San Luis con día libre para partido del Mundial
SLP
AP
Equipos como Rangers de Texas y Filis de Filadelfia también coinciden con partidos del Mundial en sus ciudades, generando días libres especiales.