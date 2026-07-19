Mbappé supera a Messi en goles en Mundiales

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Kylian Mbappé superó el sábado a Lionel Messi en la lucha por el récord de goles en Mundiales a lo largo de su carrera, al anotar dos veces para Francia en el partido por el tercer puesto contra Inglaterra y llegar a 22 tantos. Mbappé suma 10 goles en este Mundial, dos más que Messi en la carrera por el Botín de Oro, que se otorga al máximo goleador del torneo.

Francia perdía 4-0 ante Inglaterra a los 48 minutos, cuando Mbappé desvió un disparo por encima del guardameta Dean Henderson. A los 66, volvió a vencer a Henderson con un remate de zurda desde unos 14 metros para superar la marca de Messi, de 21 goles en su carrera mundialista.Francia se acercó 4-3 con el segundo gol de Mbappé.