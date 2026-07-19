logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ES NIÑO!

Fotogalería

¡ES NIÑO!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Mbappé supera a Messi en goles en Mundiales

Por AP

Julio 19, 2026 03:00 a.m.
A
Mbappé supera a Messi en goles en Mundiales
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Kylian Mbappé superó el sábado a Lionel Messi en la lucha por el récord de goles en Mundiales a lo largo de su carrera, al anotar dos veces para Francia en el partido por el tercer puesto contra Inglaterra y llegar a 22 tantos. Mbappé suma 10 goles en este Mundial, dos más que Messi en la carrera por el Botín de Oro, que se otorga al máximo goleador del torneo.

      Francia perdía 4-0 ante Inglaterra a los 48 minutos, cuando Mbappé desvió un disparo por encima del guardameta Dean Henderson. A los 66, volvió a vencer a Henderson con un remate de zurda desde unos 14 metros para superar la marca de Messi, de 21 goles en su carrera mundialista.Francia se acercó 4-3 con el segundo gol de Mbappé. 

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Pachuca vence 3-0 a Pumas con goles de Salomón Rondón y Montiel
      Pachuca vence 3-0 a Pumas con goles de Salomón Rondón y Montiel

      Pachuca vence 3-0 a Pumas con goles de Salomón Rondón y Montiel

      SLP

      EFE

      El venezolano Salomón Rondón anotó dos goles decisivos en el partido inaugural del torneo Apertura 2026.

      La final del Mundial se jugará en césped artificial con críticas mixtas. La lluvia podría ayudar
      La final del Mundial se jugará en césped artificial con críticas mixtas. La lluvia podría ayudar

      La final del Mundial se jugará en césped artificial con críticas mixtas. La lluvia podría ayudar

      SLP

      AP

      La FIFA invirtió más de cinco años en la instalación y mantenimiento del césped híbrido en Meadowlands.

      Josh Kerr rompe récord de la milla en Londres con 3:42.66
      Josh Kerr rompe récord de la milla en Londres con 3:42.66

      Josh Kerr rompe récord de la milla en Londres con 3:42.66

      SLP

      AP

      Kerr dominó la carrera con más de tres segundos de ventaja y destacó el apoyo del público.

      Tadej Pogacar gana etapa 14 en Le Markstein con ataque decisivo
      Tadej Pogacar gana etapa 14 en Le Markstein con ataque decisivo

      Tadej Pogacar gana etapa 14 en Le Markstein con ataque decisivo

      SLP

      AP

      La etapa 14 incluyó tres ascensos de Categoría 1 y terminó en la estación de esquí de Le Markstein.