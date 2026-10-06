Medias Blancas repiten la dosis a Guardians
La novena de Chicago se coloca a un triunfo de avanzar a la Serie de Campeonato
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
CLEVELAND.- Los Medias Blancas regresan a Chicago a una victoria de avanzar a la Serie de Campeonato de la Liga Americana por primera vez en 21 años.
Braden Montgomery conectó un doble de dos carreras por la línea del jardín derecho en la sexta entrada para impulsar las carreras de la ventaja , Sean Burke permitió un hit en 5 1/3 entradas de brillante labor como relevista y los Medias Blancas de Chicago vencieron 4-3 a los Guardianes de Cleveland el lunes para tomar ventaja de 2-0 en su Serie Divisional de la Liga Americana.
El Juego 3 es el miércoles por la tarde en el Guaranteed Rate Field, donde los Medias Blancas tienen dos oportunidades de hacer algo que no han hecho desde 1906: asegurar una serie de postemporada en casa.
"Han estado esperando 120 años, así que tal vez podamos hacerlo este año", dijo Grant Taylor, quien trabajó 1 1/3 entradas y permitió un hit, al conseguir su segundo salvamento consecutivo. "Creo que va a ser increíble. Esos aficionados se lo merecen. Han estado con nosotros durante tres años de 100 derrotas y han estado con nosotros buena parte de este año dándonos mucho apoyo mientras pasábamos por esto. Así que poder darles un juego de postemporada va a ser algo muy especial".
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Los sorprendentes Medias Blancas mejoraron a 4-0 en estos playoffs —todos como visitantes— y están a una victoria de avanzar a la Serie de Campeonato de la Liga Americana por primera vez desde que ganaron la Serie Mundial en 2005. Chicago se convirtió en el primer equipo en llegar a la postemporada después de tres temporadas consecutivas con 100 derrotas, incluido un récord posterior a 1900 de 121 descalabros en 2024.
no te pierdas estas noticias
Canelo Álvarez pierde más de 130 mil pesos por derrota de México
El Universal
La Selección Mexicana cayó 3-0 ante Estados Unidos, lo que generó pérdidas económicas para Canelo Álvarez por su apuesta.
NBA prueba balón inteligente en partidos de exhibición
AP
Árbitros usarán dispositivos portátiles para comunicarse con el centro de repeticiones en algunos encuentros.
Gran Premio Ciudad de México analiza extensión de contrato con Fórmula 1
El Universal
El director del Gran Premio Ciudad de México impulsa la consolidación del país en el automovilismo con la llegada de la Fórmula 2.