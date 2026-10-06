Medias Blancas repiten la dosis a Guardians

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CLEVELAND.- Los Medias Blancas regresan a Chicago a una victoria de avanzar a la Serie de Campeonato de la Liga Americana por primera vez en 21 años.

Braden Montgomery conectó un doble de dos carreras por la línea del jardín derecho en la sexta entrada para impulsar las carreras de la ventaja , Sean Burke permitió un hit en 5 1/3 entradas de brillante labor como relevista y los Medias Blancas de Chicago vencieron 4-3 a los Guardianes de Cleveland el lunes para tomar ventaja de 2-0 en su Serie Divisional de la Liga Americana.

El Juego 3 es el miércoles por la tarde en el Guaranteed Rate Field, donde los Medias Blancas tienen dos oportunidades de hacer algo que no han hecho desde 1906: asegurar una serie de postemporada en casa.

"Han estado esperando 120 años, así que tal vez podamos hacerlo este año", dijo Grant Taylor, quien trabajó 1 1/3 entradas y permitió un hit, al conseguir su segundo salvamento consecutivo. "Creo que va a ser increíble. Esos aficionados se lo merecen. Han estado con nosotros durante tres años de 100 derrotas y han estado con nosotros buena parte de este año dándonos mucho apoyo mientras pasábamos por esto. Así que poder darles un juego de postemporada va a ser algo muy especial".

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Los sorprendentes Medias Blancas mejoraron a 4-0 en estos playoffs —todos como visitantes— y están a una victoria de avanzar a la Serie de Campeonato de la Liga Americana por primera vez desde que ganaron la Serie Mundial en 2005. Chicago se convirtió en el primer equipo en llegar a la postemporada después de tres temporadas consecutivas con 100 derrotas, incluido un récord posterior a 1900 de 121 descalabros en 2024.