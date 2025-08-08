Memo Abascal destaca aprendizaje en la L. Cup

El Atlético de San Luis cerró su participación en la Leagues Cup 2025 con una sonrisa, al imponerse 2-0 al Minnesota United FC en el Estadio Allianz Field. El triunfo, primero de los potosinos en el certamen, dejó buenas sensaciones en el aspecto futbolístico y un cúmulo de aprendizajes que el técnico sevillano Guillermo “Memo” Abascal destacó en conferencia de prensa.

El estratega reconoció que el torneo continental deja lecciones importantes para la institución: “El formato hay que competirlo, entenderlo y saber trabajarlo. Aprenderemos, mejoraremos y creceremos dentro de nuestros objetivos colectivos. En el primer partido el golpe fue demasiado para lo que el rival produjo, pero esto nos servirá para estar más preparados la próxima vez y buscar no solo quedar entre los 10, sino avanzar a la siguiente ronda”, comentó Abascal.

El timonel español, que sumó su victoria en Leagues Cup desde que llegó a México una en penales y la de esta noche en tiempo regular, admitió que el reto es mayor al tratarse de un torneo corto, donde “todos tienen las mismas opciones” y cualquier error puede significar la eliminación.

Abascal analizó el nivel de los equipos de la Major League Soccer, contra quienes disputó tres partidos en esta edición (Portland Timbers, Real Salt Lake y Minnesota United), todos pertenecientes a la Conferencia Oeste. “Son equipos físicos, con un ritmo más alto por el tipo de competencia que juegan. Usan mucho los espacios que les puedes dejar y, en cambio, con pocos espacios se ahogan un poco más. Para contrarrestarlos necesitas orden y disciplina táctica. Tener más posesión les resta capacidad física porque van detrás del balón”, explicó.

El técnico puso como ejemplo al Minnesota United, al que describió como un rival letal con metros por delante: “Incluso estando varios metros por delante tuya, te aniquilan. Son jugadores muy rápidos. Hoy reducimos sus espacios y les quitamos la posibilidad de correr, esa fue la clave”.