logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡HERMOSA! DALEL CELEBRA FELIZ SUS 15 AÑOS

Fotogalería

¡HERMOSA! DALEL CELEBRA FELIZ SUS 15 AÑOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Messi analiza si jugará el Mundial

Por AP

Diciembre 05, 2025 03:00 a.m.
A
Messi analiza si jugará el Mundial

BUENOS AIRES.- El capitán de la selección argentina Lionel Messi aseguró que el equipo va a luchar al máximo para defender su título de campeón del mundo en el Mundial de 2026 y reiteró el discurso de cautela sobre su presencia en el torneo.

Sobre disputar su sexto torneo mundialista con la Albiceleste, Lionel Messi se mostró prudente, como en otras ocasiones en los últimos meses.

“Voy a ir día a día; siendo sincero e intentando ser realista y sentirme bien. Este año la verdad que me sentí muy bien; tuve la suerte de jugar muchísimos partidos… Lo disfruté y ojalá al principio del año que viene sea de esta manera también”, dijo el delantero en una entrevista con el canal ESPN difundió el jueves.

Lionel Messi cumplirá 39 años el próximo junio, justo en medio del Mundial que se escenificará en los Estados Unidos de América, México y Canadá.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Ante la consulta de la posibilidad de repetir el triunfo logrado en Qatar en 2022, Lionel Messi dijo que “es un grupo que lo va a volver a intentar, va a dejar todo y va a pelear”.

Messi y el resto del plantel aguardan por el sorteo del Mundial 2026 el viernes en Washington que definirá los rivales de su zona. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Un éxito el torneo de Boliche de aniversario
Un éxito el torneo de Boliche de aniversario

Un éxito el torneo de Boliche de aniversario

SLP

Romario Ventura

Wolves someten a los Pelicans
Wolves someten a los Pelicans

Wolves someten a los Pelicans

SLP

AP

Lions sueña con llegar a playoffs
Lions sueña con llegar a playoffs

Lions sueña con llegar a playoffs

SLP

EFE

Logran importante victoria a costa de Cowboys, que se desmoronan

Mensaje migratorio de Trump en conflicto
Mensaje migratorio de Trump en conflicto

Mensaje migratorio de Trump en conflicto

SLP

AP

Dará la bienvenida al Mundial mientras endurece políticas contra extranjeros en E.U.