Messi analiza si jugará el Mundial

BUENOS AIRES.- El capitán de la selección argentina Lionel Messi aseguró que el equipo va a luchar al máximo para defender su título de campeón del mundo en el Mundial de 2026 y reiteró el discurso de cautela sobre su presencia en el torneo.

Sobre disputar su sexto torneo mundialista con la Albiceleste, Lionel Messi se mostró prudente, como en otras ocasiones en los últimos meses.

“Voy a ir día a día; siendo sincero e intentando ser realista y sentirme bien. Este año la verdad que me sentí muy bien; tuve la suerte de jugar muchísimos partidos… Lo disfruté y ojalá al principio del año que viene sea de esta manera también”, dijo el delantero en una entrevista con el canal ESPN difundió el jueves.

Lionel Messi cumplirá 39 años el próximo junio, justo en medio del Mundial que se escenificará en los Estados Unidos de América, México y Canadá.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Ante la consulta de la posibilidad de repetir el triunfo logrado en Qatar en 2022, Lionel Messi dijo que “es un grupo que lo va a volver a intentar, va a dejar todo y va a pelear”.

Messi y el resto del plantel aguardan por el sorteo del Mundial 2026 el viernes en Washington que definirá los rivales de su zona.